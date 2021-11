Cătălin Botezatu, dezvăluiri intime după nenumăratele probleme de sănătate: ”Încerc să mă reglez emoțional”

Cătălin Botezatu a trecut prin clipe grele, operații dificile și un tratament epuizant din cauza unei tumori care se ascundea în spatele apendicelui și care, inițial, s-a crezut a fi o altă boală, mult mai ușoară, o banală apendicită. Acum, recunoaște Cătălin Botezatu, este însă mult mai atent când vine vorba despre sănătatea lui și încearcă, așa cum poate, să se protejeze cât mai mult.

Cătălin Botezatu, despre problemele de sănătate

Veșnic vesel, cu zâmbetul pe buze și parcă trăind la maximum clipa, Cătălin Botezatu este văzut în public având mai tot timpul un trabuc scump într-o mână și o cupă de șampanie sau un pahar de vin fin în cealaltă. Dar, așa cum recunoaște în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Botezatu nu se mai bucură de aceste lucruri așa cum o făcea pre vremuri.

”Trabucul îl pufăi, stau cu un pahar de șampanie în mână trei ore. De altfel, acum, practic, eu nu mai beau alcool deloc”, ne-a dezvăluit Cătălin Botezatu. Dar, explică el, asta nu îl împiedică să petreacă și, la o adică, ținând cupa de șampanie în mână, poate închina cu prietenii și cu partenerii de afaceri, atunci când este în public.

”Am avut acele operații acum doi ani, destul de dificile și de grave, acum totul e ok, e sub control”, spune Cătălin Botezatu cu privire la motivele care l-au făcut să renunțe, practic, la unele mici plăceri ale vieții cum sunt fumatul unui trabuc de fițe.

Bote: ”Am și un program încărcat, asta e viața mea”

Chiar dacă, în nenumărate rânduri, medicii i-au recomandat să încerce să aibă un program mai relaxat, Cătălin Botezatu recunoaște că nu are cum să respecte indicațiile. ”Am și un program încărcat, asta e viața mea. Am, de exemplu, o prezentare pe care trebuie să o fac săptămâna viitoare, după care am niște deplasări, una în Dubai, iar apoi un infotrip în Maldive”, explică Cătălin Botezatu.

De altfel, recunoaște el, pe lângă toate acestea, are o mulțime de alte proiecte și în domeniul televiziunii, iar asta pe lângă rubrica pe care o prezintă, în fiecare zi de luni, la Teo Show. ”Am mai multe proiecte de televiziune, unele și peste hotare, dar momentan nu pot să vorbesc despre ele”, spune, pentru FANATIK, .

Iar dacă viața lui e agitată și acum, un lucru și-a luat de pe cap, momentan: organizarea petrecerii cu ocazia zilei sale de naștere. Pe 3 decembrie, Cătălin Botezatu împlinește 55 de ani și, recunoaște el, în acest an nu știe cum va sărbători evenimentul și dacă va avea loc o petrecere așa cum aveau loc în anii trecuți, într-un club de lux, alături de sute de amici de-ai săi.

”Până când nu știu locația, până nu știu regulile, nu pot să spun nimic. E din cauza restricțiilor, din cauza pandemiei, mai ales că am foarte mulți amici, iar de obicei, la ziua mea, sunt sute de invitați”, spune Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, despre Anamaria Prodan: ”Nu prea îmi place să vorbesc despre ce se petrece în viața ei”

Chiar dacă, de curând, după despărțirea impresarei de antrenorul Craiovei, Laurențiu Reghecampf, designerul spune că nu își dorește să vorbească despre ceea ce se petrece în viața amicei sale.

”Anamaria Prodan este prietena mea! De aceea nu prea îmi place să vorbesc despre ce se petrece în viața ei. Ea este, oricum, o femeie puternică”, ne-a spus, în exclusivitate, Cătălin Botezatu.

În altă ordine de idei, când vine vorba despre relații, Cătălin Botezatu devine, brusc, extrem de discret. Fără să precizeze dacă, în acest moment, este cineva în viața lui, designerul sugerează că, în plan amoros, este împlinit.

”Stau ok, sunt ok cu mine, sunt ok emoțional, sunt bine cu profesia mea, încerc să mă reglez emoțional atunci când ceva nu este în regulă, mă reglez din mers”, a mai spus, pentru FANATIK, Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu a trecut prin probleme medicale critice

Cătălin Botezatu a trecut, de-a lungul timpului, prin momente cât se poate de dificile când vine vorba despre starea sa de sănătate. Mai exact, după ce a avut nevoie, acum câțiva ani, de implantarea unor stenturi din cauza unor probleme cardiologice, acum doi ani, designerul a ajuns, din nou, pe masa de operație.

Iar de această dată a fost vorba de o tumoră, descoperită întâmplător, și, din fericire, la timp. Din acest motiv, în octombrie 2019, Cătălin Botezatu a fost operat în Turcia, tumora a fost îndepărtată, iar acum designerul pare să fie mult mai atent când vine vorba despre sănătatea lui.