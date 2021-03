Cătălin Botezatu a ajuns iar pe patul de spital: „Voi suferi o nouă intervenție chirurgicală”

Deși îl vedem mai mereu cu zâmbetul larg pe buze, debordând de energie și optimism, viața se încăpățânează să-l pună la grea încercare, mai ales când vine vorba de sănătate. Cătălin Botezatu, căci despre el vom vorbi în cele ce urmează, a ajuns încă o dată pe mâna medicilor.

Anunțul a fost făcut chiar de el, direct din Turcia, printr-un filmuleț emoționant publicat cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare. „Voi suferi o nouă intervenție chirurgicală”, le-a transmis cunoscutul creator de modă fanilor săi, asigurându-i, totodată, că va depăși cu bine și acest moment dificil.

Nu mai e un secret pentru nimeni că specialiștii din Istanbul i-au descoperit, cu un an și jumătate în urmă, o tumoră canceroasă și i-au extirpat jumătate de colon. Din fericire, organismul s-a adaptat cu succes tratamentului ce a urmat și lupta cu nemiloasa boală care îl măcina a fost câștigată.

Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe masa de operație

„Am luat hotărârea să fac eu acest anunț. Nu de alta, dar n-aș vrea să mai citiți că sunt bolnav, că sunt internat, că am suferit cine știe ce intervenții, că sunt grav, că am ajuns iar pe patul de spital.

Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar aș vrea să știți că e o intervenție safe (n.r. sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune.

Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală.

Alături de mine se află, ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români.

Și spun sute pentru că au fost sute de români care au venit aici la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați.

Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, a transmis Cătălin Botezatu.