Cătălin Botezatu a dat lovitura la Hollywood. Kevin Hart, Keanu Reeves și Robert Downey Jr. îi poartă costumele: „Nu mă laud”

Cătălin Botezatu a deschis două magazine în Statele Unite ale Americii și staruri celebre de la Hollywood i-au purtat ținutele. Designerul român a vorbit despre această realizare.

Cătălin Botezatu, succes la Hollywood. Staruri precum Kevin Hart și The Rock îi poartă costumele

și nu ia pauză de la muncă. De curând, a deschis doua showroom-uri de haine în America și vedete celebre, precum Kevin Hart, Keanu Reeves, Robert Downey Jr., The Rock și mulți alții i-au purtat costumele.

Designerul român a vorbit despre succesul de la Hollywood în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a oferit mai multe detalii.

„Sunt foarte multe vedete. Am deschis un showroom la Los Angeles și unul la New York, cu niște băieți deștepți, italieni. O sa avem o colaborare și cu The Rock.

Lui Kevin Hart am vrut să i-l oferim cadou, el a vrut să și-l cumpere. Mulți, chiar dacă le-au primit cadou, s-au întors să le cumpere.

Noi le facem în fabricile din România, după care trimitem colecțiile acolo. E o cheltuială, dar merită. Noi îmbrăcam un bărbat de la șosete până la accesorii, dar nu ne lăudăm”, a dezvăluit Cătălin Botezatu la Pro TV.

Totodată, și a fost la toate Săptămânile Modei, precum și la mai multe evenimente cu covor roșu. Totuși, spune el nu vrea să se laude cu reușitele sale.

„Am fost la red carpet (n.r covor roșu) la Veneția și am avut satisfacția să vedem foarte multă lume, celebră sau mai puțin celebră, îmbrăcată în ținute create de noi.

E mișto, dar sunt la un nivel la care nu mă mai laud. Am întâlnit-o pe Madonna când aveam 25 de ani”, a completat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu: „Cu sănătatea, binișor”

, Cătălin Botezatu a mărturisit că nu ar putea să ia pauză de la muncă.

„Cu sănătatea, binișor. Trebuie să merg tot timpul la acele controale. Am fost la toate Săptămânile Modei. Cel mai tare show a fost la Atena, în fața a 6000 de oameni, la Acropole.

Mâine plec la Madrid. Asta e viața mea. Dacă aș sta puțin, al lua-o razna. Eu fac tot felul de prezentări”, a susținut designerul.