Cătălin Botezatu a spus dacă are sau nu operații estetice: „Vârsta e vârstă, mi-o asum”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 55 de ani, face tot posibilul să se mențină în formă. Merge la sală și apelează la diferite tratamente cosmetice pentru a-și păstra aspectul tânăr al pielii. Cu toate acestea, publicul l-a acuzat că și-ar fi făcut operații estetice. Celebrul designer a vorbit despre acest subiect și a mărturisit dacă a trecut sau nu pragul cabinetului medicului estetician.

Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre subiectul operațiilor estetice

Într-un interviu acordat pentru , Cătălin Botezatu a mărturisit că aspectul fizic este important pentru el și că ar trebui ca acest lucru să fie valabil pentru toate persoanele publice. Consideră că vedetele servesc drept exemplu pentru cei care le urmăresc și atunci trebuie fie un model drept de urmat.

Recent, celebrul designer , însă neagă vehement aceste informații. Totuși, spune că dacă în viitor ar considera că îi sunt necesare astfel de proceduri, nu ar ezita să ceară ajutorul medicului estetician.

„Chiar acum o lună am avut o problemă cu o poză p care am postat-o și toată lumea mi-a zis că am făcut operație estetică.

Nu. Decomandată, nu. Consider că și un rid de expresie și….Încă nu am nevoie. Niciodată să nu spui niciodată.

În timp, dacă mă voi șifona foarte tare și voi arăta mai delicat, de ce nu? Mici intervenții, nici să exagerez pentru că aș deveni penibil. Vârsta e vârstă, trebuie să mi-o asum”, a dezvăluit Cătălin Botezatu.

Cum reușește Cătălin Botezatu să-și mențină energia

De la începutul anului și până acum, , printre acestea se numără: Paris, Maldive, Florida și Egipt.

Totuși, în multe dintre aceste călătorii el a și muncit, însă spune că faptul că își dorește să facă numai lucruri de calitate îi conferă energie.

„Din dorința de a face numai lucruri de calitate, din dorința de a fi cel mai bun, din dorința de a fi în top…E ușor să ajungi în top, dar este greu să te menții”, a explicat Cătălin Botezatu.