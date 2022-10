Cătălin Botezatu acuză divele din România că poartă fake-uri: “Este jenant. Am văzut o nașă bogătașă, nu ai cum…”

Cătălin Botezatu s-a arătat revoltat de faptul că multe dintre divele din România ajung să poarte fake-uri. Deși își permit anumite produse, designerul spune că o mare parte dintre acestea ajung în bazarul de la Istanbul de foarte multe ori.

Pentru Cătălin Botezatu, fake-urile sunt un lucru cât se poate de jenant, mai ales când anumite persoane și-ar permite să se îmbrace de la brandurile respective, însă vor mult prea mult.

Cătălin Botezatu le critică pe divele din România care își cumpără fake-uri

Designerul nu a dat nume, însă a spus că a văzut destule în astfel de ipostaze. Mai mult de atât, el povestește că la rândul său a fost la Istanbul și știe foarte bine cum să deosebească un fake de un produs original.

”Sunt atât de multe persoane care poartă fake-uri chiar și vedete, ce să spun, este jenant pentru că poți să fii vedeta, să fii îmbrăcată foarte frumos și să nu porți fake-uri.

Am văzut foarte multe vedete, nașa bogătașă, nu ai cum să ai 20 de genti Hermes de diferite culori, nu ai cum. Și eu am mers la Istanbul, la Bazaar, este exotic, am mers cu foarte mulți străini.

Am văzut multe fake-uri făcute 1:1, mă uit la ele, dar nu cumpăr pentru că eu că și connaisseur, mă intalnescu cu altcineva și poate știe”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în emisiunea Teo Show.

Ce a pățit Cătălin Botezatu în magazinul Vuitton din Marriott

Acesta adaugă că preferă să aibă unul sau două produse originale, însă înțelege că în rândul femeilor predomină concurența, iar de aici apar și astfel de situații. ”Mai bine am unul, doua. Iar la femei e asta că e nebunia aia de concurenta”, a completat el.

Iar povestea lui are la bază și o situație reală. Designerul recunoaște că a văzut o ”doamnă celebră” din România care a venit cu un fake la magazinul Vuitton în Marriott și a fost demascată cât se poate de repede.

”Daca X-uleasca are este poate că a muncit și poate are un amant sau bărbat. Vine unul că mine și zice, harș, mars…a pățit-o o doamna celebra cand s-a deschis magazinul Vuitton în Marriott, a venit cu un fake și i s-a spus că e. Nu aveți mai multa trecere în fata oamenilor. Rad connaisseurs de voi!”, a mai completat acesta.