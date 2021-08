Cătălin Botezatu a vorbit despre imaginile în care avea relații intime cu Bianca Drăgușanu, cu mai bine de un deceniu în urmă, atunci când se aflau în pădure. Creatorul de modă a fost întrebat dacă a înscenat acea filmare cu paparazzi.

La începutul anului 2010, cei doi au fost filmați în ipostaze fierbinți în pădurea din Băneasa, fără să mai țină cont de faptul că erau în public.

Cătălin Botezatu, adevărul despre filmarea cu Bianca Drăgușanu, în care întrețineau relații intime în pădure: „S-a întâmplat…”

a spus adevărul despre imaginile în care a fost surprins întreținând relații intime cu Bianca Drăgușanu u mai bine de 11 ani în urmă, în timp ce se aflau într-o pădure.

Întrebat dacă a înscenat vreodată o filmare cu paparazzi, creatorul a spus că da. Fostul jurat de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a declarat că filmarea cu Bianca Drăgușanu nu a fost înscenată.

În schimb, designerul a recunoscut că a înscenat filmări în alte situații, dar în favoarea persoanei respective.

„Chiar nu l-am înscenat. Fata a venit să mă ia de la aeroport și s-a întâmplat, iar Bianca e Bianca (…) Am înscenat altele, dar în favoarea persoanei respective. I-am adus un plus de imagine”, a declarat Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul .

Ce spune celebrul designer despre orientarea lui sexuală

Întrebat dacă a mințit în privința orientării sexuale, Cătălin Botezatu a spus că nu.

„Nu știu de ce, pentru că am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit – pentru că dacă se înțeapă cineva greșit cu mine e grav.

A interpretat faptul că am spus că sunt onorat să fiu iubit, adorat și respectat, în egală măsură, și de femei, și de bărbați. Asta nu înseamnă că am spus că am făcut oareșce lucruri și cu femei, și cu bărbați.

Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră, la un moment dat, va fi depășită, o voi face, pentru că nu mi se pare nimic aiurea.

Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii (…) Persoanele care încearcă să înțepe să stea mai bine în banca lor”, a fost răspunsul lui Cătălin Botezatu.

Cu ceva timp în urmă, fostul jurat de la Kanal D a precizat faptul că niciodată nu a depășit limita, însă va recunoaște dacă va fi să se îndrăgostească de un bărbat.

Ce spune Cătălin Botezatu despre jurații de la Bravo, ai stil

Cătălin Botezatu , fiind înlocuit de Tibi Clenci. În cadrul aceleiași emisiuni, fostul jurat a fost întrebat dacă s-a certat cu colegii lui de la masa juriului.

„Acolo sunt trei jurați cu optici diferite, cu viziuni diferite, tocmai de aceea suntem diferiți cu toții. Nu putem să fim tot timpul de acord. Dar să ne certăm, eu unul nu m-am certat niciodată cu ei.

Adică, în platou, să avem altfel de opinii da, dar fără să ne aruncăm cu ceva. Raluca se mai bate cu Maurice din când în când, eu n-am găsit cu ce să dau în ei și nici nu aș face asta.

În culise suntem cei mai buni prieteni, îi ador pe amândoi, și pe Ilinca (n.r. Vandici)”, a mai spus celebrul creator de modă.