Cătălin Botezatu, adevărul despre problemele de sănătate: “Nu am mai fost la spital de un an”

Cătălin Botezatu, adevărul despre problemele de sănătate

a avut diverse probleme de sănătate în ultimii ani, fiind diagnosticat cu cancer la colon. Zilele trecute a apărut o informație potrivit căreia Cătălin Botezatu a ajuns la spital cu o pancreatită acută.

Fostul jurat de la Bravo, ai stil! Celebrities a reacționat și susține că starea sa de sănătate este una foarte bună în prezent. Mai mult, designerul se află la o prezentare de modă care are loc la Istanbul.

“Nu am fost la nici un spital de un an! Știri sau interviuri vechi, pe care le-am dat cu luni sau ani chiar în urmă, apar ca noutăți acum. Nu am mai fost la control de un an, mă simt foarte bine.

Presa și televiziunile mă pot suna oricând, sunt persoană publică și răspund la un telefon. Să mă sune să le spun adevărul!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru .

a venit la Istanbul la scurt timp după ce a fost la Monaco, acolo unde a participat la Balul Prinților și al Prințeselor, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert II de Monaco.

La Istanbul, prezentarea la care a participat Cătălin Botezatu a avut loc la etajul 34 al celui mai înalt hotel din oraș. Nicolae Voiculeț a cântat la nai în timpul prezentării.

“Show-ul a început la asfințit, într-o lumina superbă, se întrepătrundea lumina asfințitului cu luminile Istanbulului, care abia ce se aprindeau. O atmosfera superbă. Eu am deschis show- ul cu această prezentare.

Nicolae Voiculeț a cântat la nai. A început cu un cocktail, după care a urmat un after party.”, a mai spus Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

Ce a spus Cătălin Botezatu despre problemele de sănătate, acum câteva zile

În urmă cu câteva zile, Cătălin Botezatu a recunoscut că , însă nu a fost nevoit să se interneze la spital.

“Veneam de la Monaco și am aterizat pe aeroportul din Timișoara și acolo mi s-a întâmplat. M-am confruntat cu o durere groaznică la nivelul abdomenului și bineînțeles al pancreasului. A fost spontană. (…)

Niciodată nu am fost singur, tot timpul e cineva lângă mine, sunt ok.”, a declarat Cătălin Botezatu pentru .