Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu Elena Ceaușescu și legăturile cu Nuțu Cămătaru: „Pot fi considerat un mafiot!”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 55 de ani, este o prezență importantă în spațiul monden, iar de-a lungul timpului, au fost răsunătoare. În exclusivitate pentru FANATIK, creatorul de modă a vorbit despre legăturile cu Nuțu Cămătaru și lumea interlopă, dar și despre relația cu Elena Ceaușescu.

Cătălin Botezatu, implicat sau nu în afaceri cu lideri din lumea interlopă?

În anul 2021, designer-ul a fost alăturat clanului Cămătaru, după ce livrarea testelor anti-Covid în școli a fost punctul de legătură. Două firme din România și o alta din Olanda au asigurat, printre altele, teste de salivă pentru elevi în pandemie. Firma în care acționar este ginerele lui Sile Cămătaru și firma Viggo Fashion, unde acționar este Cătălin Botezatu, au fost implicate în licitația pentru asigurarea testelor rapide în școli, de unde au ieșit câștigătoare.

Aproape două milioane de euro au costat testele pe care trebuia să le furnizeze firmele care ar avea legătură cu designer-ul și cu familia lui Nuțu Cămătaru. Dacă aceste afaceri au fost sau nu duse la sfârșit aflăm de la Cătălin Botezatu care lămurește legătura lui cu Nuțu Cămătaru.

Nici discuțiile care au apărut în jurul legăturii designer-ului cu Elena Ceaușescu nu au fost lăsate deoparte. Răspunsul îl aflăm chiar de controversatul designer vestimentar.

„Îl cunosc pe Nuțu Cămătaru, îl respect. S-a înțeles total greșit. Oamenii nu înțeleg. Eu îl cunosc pe Nuțu Cămătaru, îl respect indiferent de ce spun oamenii, fiecare om care face ceva în viață își asumă. A fost o chestie totală eronată ca informație, vis-a-vis de niște contracte pe care anumite firme de-ale noastre le-au derulat, în care eu nu am niciun fel de implicare.

Da, există un holding, dar tot ce am derulat noi, a fost la vedere și este în continuare la vedere. N-a avut nicio legătură cu el, cu vreuna din firmele lui, nu a avut nicio chestie tangențială. Că ziarele au pus două numere sonore alăturate ca să dea wow, asta e iară pentru a face deliciul presei sau pentru a da naștere unor bârfe gratuite, dar nu avem nicio legătură în acele business-uri, nici măcar nu știu dacă domnul Nuțu Cămătaru și-a dus la bun sfârșit, sau firma, sau apropiat, că eu cred că nici nu a făcut el, a dus la bun sfârșit aceste afaceri. Astea sunt niște tâmpenii mai mari ca oricine, care au fost demontate la vremea respectivă secundă cu secundă și punându-se la dispoziție dovezi care i-au dărâmat pe toți.

Ca să vândă subiectul și pe urmă să se propage așa în undă, în cascadă, l-au băgat pe Botezatu, a făcut Botezatu și nu știu câte zeci de milioane și l-au băgat și pe Nuțu Cămătaru ca să zică: „Interlopul, interlopii, mafioții!”. Nu sunt mafiot, sunt mafiot în sensul ăla bun și dacă m-ați alăturat și m-ați comparat cu Nuțu Cămătaru care e un om puternic, da, mă onorează și asta… Ce are Nuțu Cămătaru?! E om nemaipomenit! Și lui cred că i-am pus de-a lungul timpului multe chestii. O fi făcut omul ce o fi făcut, dar nu e chiar așa”, a lămurit Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu dă cărțile pe față: „Da, pot fi considerat un mafiot!”

În exclusivitate pentru FANATIK, designer-ul a vorbit despre asocierea numelui său cu personaje din lumea interlopă din România.

„Nu! Totuși, interlopul e interlop! Poți să spui oligarh, da… Un om care are bani, un milionar sau care are un statut social, financiar, mai bun decât ceilalți, da, este un om bogat și nu e nicio rușine. Țara asta ar trebui să fie condusă de oameni bogați, pentru că dacă am avea o conducere și-n Senat, și-n Parlament, numai cu oameni bogați, n-ar mai fi nimeni tentat să fure, toată lumea ar face ceva pentru țară. O țară cu oameni bogați este o țară bogată. Nu e nimic rău să fii bogat, nu e nimic rău să fii extravagant, să fii excentric. Dar să nu sfidezi. Cu cât ai mai mulți bani trebuie să ajuți.

“În mafia modei sunt numărul unu”

Nu mă consider un interlop… Da, pot fi considerat un mafiot, da! Am relații, da, pot să fiu… În mafia modei sunt numărul unu, trăiesc într-o junglă în care sunt leul și mușc primul ca să nu mă muște nimeni nici măcar de călcâi. Ce spune lumea nici măcar nu mă interesează! Eu știu cum sunt, eu știu ce fac, eu știu ce fac pentru societate, știu că n-am făcut rău nimănui, am făcut bine, am salvat vieți la propriu, am făcut case la propriu pentru oameni, las ceva în urma mea, mă lumea cunoaște în țară și peste hotare pentru minunatele mele evenimente.

Nu prea ai ce să-mi reproșezi… Eu mi-am sacrificat viața. Dă-mi un om, cel puțin din lumea fashion-ului, care și-a sacrificat viața personală, sănătatea, tot, familia, pentru carieră… Nu mănânc cu zece guri, n-am zece neveste, n-am o sută de copii.” a precizat Cătălin Botezatu.

Ce spune Cătălin Botezatu despre relația cu Elena Ceaușescu

Creatorul de modă a lămurit și zvonurile apărute despre relația pe care a avut-o cu Elena Ceaușescu. Bote spune că soția dictatorului a avut un preferat din lumea modei și acela a fost el.

Talentul lui a fermecat-o pe Elena Ceaușescu, iar zvonurile despre o eventuală relație intimă între cei doi nu au încetat nici acum, la 33 de ani de la moartea ei. Îl deranjează pe designer ce se spune despre relația lui cu Elena Ceaușescu?

„Nu, de ce să mă deranjeze. E o onoare! Ce pot să spun este că această bârfă m-a onorat și mă onorează. Este o discuție care mă onorează. Se întâmplă lucruri în viața unui om care pot fi dezbătute sau nu, din respect pentru niște oameni, mai ales atunci când nu mai sunt.” a specificat Cătălin Botezatu.