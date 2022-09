Cătălin Botezatu, apariție de 270.000 de euro! Designerul a fost surprins cu accesorii care costă cât un apartament de lux

Cătălin Botezatu (55 de ani) uimește de fiecare dată cu opulența afișată. Luxul este ceva normal în viața cunoscutului designer vestimentar care a cucerit, de-a lungul carierei lui, marile orașe ale modei din întreaga lume. catalogat ca prost îmbrăcat.

Cătălin Botezatu, outfit și accesorii de sute de mii de euro

O zi normală a controversatului designer este extrem de solicitantă. Chiar dacă, aparent, duce o viață “scăldată” în lux, Cătălin Botezatu muncește din plin pentru a-și menține averea. , creatorul de modă trage din greu pentru a se menține în top și, de cele mai multe ori, activitatea lui începe la primele ore ale zilei.

În exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Botezatu și-a prezintat ținuta obișnuită pentru el, purtată într-o zi de muncă desfășurată în atelierul de lux pe care în deține în centrul Bucureștiului.

„Cel puțin de dimineață a fost așa un trafic greu aș putea spune. E perioadă de nunți, de doamne care vor să-și facă tot felul de rochii, colecții care pleacă… Uite, dacă filmezi în partea aia să vezi o sută de mii de geamantane care stau să plece prin tot feluri de colțuri ale țării, ale lumii… E nebuneală aici! Dar e ceea ce-mi place! Contrar tuturor aparențelor, să știi că muncesc foarte mult! Ziua mea de lucru începe la opt dimineața și se termină, când se termină…” a dezvăluit Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu, pasionat de bijuterii și accesorii de lux

Ținutele lui Cătălin Botezatu sunt extrem de căutate, iar designerul recunoaște că-i place să fie în top. Mărturisește că este condus de pasiune și, chiar dacă este într-un du-te-vino continuu, duce o viață de lux. L-am întrebat pe Cătălin Botezatu câți bani investește în imaginea lui și, voalat, a recunoscut că imaginea este extrem de importantă. Nu renunță la accesoriile de firmă nici în zilele normale de lucru, iar bijuteriile purtate valorează cât un apartament de lux din București.

„Am niște Yeezy și în rest sunt îmbrăcat foarte sport pentru că, dacă am treabă, nu am de ce să mă îmbrac altfel. Astea sunt celebrele brățări. Accesoriile într-adevăr fac muzica! Am niște ochelari Cartier foldable dintr-o serie limitată care nu se mai găsește, o șapcă normală de la Adidas, pantalon alb, tricou alb.” și-a descris Cătălin Botezatu ținuta de zi cu zi.

Modest, designer-ul preferă să păstreze discreția în privința prețurilor, dar la o simplă căutare pe site-urile de specialitate aflăm că Botezatu poartă haine și accesorii de sute de mii de euro, zilnic.

“Banii sunt perisabili. Contează personalitatea, caracterul și educația”

„Nu-mi place să fac estimări din astea. Ar însemna să-mi sfidez publicul, și clienții, și fanii. Cine știe cât costă un ceas de genul ăsta sau niște brățări de genul ăsta, știe și e suficient. Nu fac show-off! Nici nu conduc așa cu mâna pe volan ca să se vadă dacă am schimbat sau nu ceasul. Eu zic că nu contează accesoriile, cum nu contează nici banii care sunt perisabili. Contează personalitatea unui om, caracterul unui om și educația. Și vreau să cred că am câte ceva din fiecare.” a încheiat Cătălin Botezatu.

Analizând ținuta lui Cătălin Botezatu dintr-o zi normală aflăm că designerul poartă șapca Adidas în valoare de 100 de lei, ochelarii Cartier – 6.500 de euro, tricou YGOL – 100 de euro, pantalon – 100 de euro, adidas Yeezy – 1.000 de euro. Lanțul cu cruce din bloc de onix masiv cu briliant și nelipsitele brățări valorează în jur de 120.000 de euro. Toate asortate, bineînțeles, cu ceasul Rolex Yacht-Master din aur în valoare de 150.000 de euro.