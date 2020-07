Cătălin Botezatu are grave probleme de inimă! Gestul care l-ar putea costa viața

Buna!😘 Saptamana viitoare lansam Cardanti by Catalin Botezatu! Prima carte de vizita de designer din lume, editie limitata! Persoanele care folosesc carti de vizita din hartie, pot renunta sa mai tipareasca anual sute de carti de vizita si pot alege una singura, respectiv Cardanti by Catalin Botezatu! Este un card pe care il setezi singur pe telefonul tau, fara o aplicatie necesara, iar apoi acest card devinde singura ta carte de vizita de care ai nevoie! In momentul in care vrei sa ii oferi cuiva datele tale de contact ( nume, nr de telefon, site, link-uri catre youtube…etc) trebuie doar sa apropii de telefonul lui aceasta carte de vizita smart, si instant se va deschide un link catre contactele tale, care printr-un simplu click sunt salvate in telefon! Pentru fiecare card Cardanti by Catalin Botezatu cumparat, se planteaza un copac care iti va purta simbolic numele! Fa un exercitiu de imaginatie: renuntam la a mai taia copaci pentru a tipari pe hartie si plantam un copac pentru fiecare utilizator Cardanti! Cum ar fi? Lumea ar arata mai verde! Nu crezi? Devino si tu membru Cardanti si ia parte la proiectul global de reimpadurire! #cardantipr #cardantibycatalinbotezatu #cartedevizitasmart #prwork #thebestproject #thebestteam #mihaelamedia Va doresc un weekend minunat!❤️ @cardantiofficial #cardantibycatalinbotezatu #new

