Cătălin Botezatu, comentariu dur la adresa Andreei Antonescu: „Cred că a consumat tot siliconul” – Video

Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu au comentat ultimele apariții ale vedetelor din punct de vedere vestimentar, iar printre personajele pe care le-au luat în vizor se numără Andreea Antonescu.

Cătălin Botezatu, dezamăgit de costumul de baie purtat de Andreea Antonescu

Bote a fost extrem de acid la adresa Andreei, care purta un costum de baie ce îi scotea în evidență formele fără să mai lase loc de imaginație.

Creatorul de modă a vorbit la Teo Show despre jumătatea Andreei Bălan din trupa Andre: „Cred că a consumat tot siliconul, cum se spune…”.

Teo Trandafir a vrut să salveze repede situația și i-a spus lui Bote că Andreea e un caz fericit, că nu a văzut încă nimic la capitolul operații estetice.

Bote apoi s-a explicat: „Am spus dintotdeauna că e frumos ca o femeie să își pună un silicon dacă are complexe. În cazul de față (n.r.: al Andreei Antonescu) e too much sau pune-ți un alt costum”.

„Alegerea sutienului nu este fericită”

Raluca a fost de acord cu Botezatu și a spus că, de fapt, pe Andreea costumul de baie este cel care nu o avantajează absolut deloc.

„Alegerea sutienului nu este fericită”, a spus Raluca Bădulescu despre costumul de baie al Antoneascăi.

„Andreea tinde spre ceva vulgar, spre fata de la pagina, cum era pe vremuri”, a adăugat apoi Botezatu.

„E păcat de ea, căci pe ea o iubim, de altfel”, s-a scos apoi Bote.

Cântăreața a primit în cele din urmă calificativul „Așa nu” din partea celor doi jurați de la Bravo, ai stil Celebrities cu recomandarea Ralucăi, în final, ca data viitoare când pozează în costum de baie să fie extrem de atentă la alegerea sutienului, pentru că varianta pe care au comentat-o a fost una nefericită.

Vezi în videoclipul de mai jos celelalte personaje publice pe care cei doi le-au comentat la Teo și ce calificative le-au oferit: