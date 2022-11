Cătălin Botezatu, declarații șocante despre intervențiile suferite: ”Eram ciuruit”

Vedeta a făcut declarații șocante despre intervențiile suferite. Fostul jurat de la Bravo, ai stil își amintește că era „ciuruit” în fiecare dimineață de asistentele care îl monitorizau. Prin ce a trecut creatorul de modă.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri uimitoare despre cancerul de colon. Ce a povestit designerul

Cătălin Botezatu a avut un an de coșmar după ce a fost diagosticat cu . Designerul a povestit că i-a fost extrem de greu să depășească momentele dureroase, chiar dacă era într-o clinică din Turcia.

ADVERTISEMENT

Voința interioară și credința au fost cele care l-au ajutat pe designer să nu-și piardă speranța și să lupte în continuare pentru viața sa. Vedeta a aflat întâmplător că suferă de cancer la colon, după o ecografie de rutină.

„La boli de genul ăsta, cel mai important e să crezi în Dumnezeu și să fii tu foarte puternic. Contează să fii tu foarte optimist, foarte pozitiv, să crezi, să îți dorești să trăiești. Restul o fac medicii și aparatura de performanță, altfel nu reușești.

ADVERTISEMENT

Am văzut oameni care au avut operații mult mai ușoare, dar din cauza psihicului, au murit. E grav! Dar am trecut și am trecut destul de greu. Un an de zile a fost groaznic, eu nu prea stau bine cu venele.

Eram ciuruit, efectiv. Când vedeam că trebuie să mai îmi facă o altă gaură să mi se ia sângele. În fiecare dimineață mi se lua sânge, eram monitorizat.

ADVERTISEMENT

Spitalele în care am fost eu le numesc spitale tip NASA, sunt ceva extraordinar, dar datorită lor sunt aici”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în emisiunea După faptă și răsplată, moderată de Cristina Șișcanu, la .

Cătălin Botezatu, ajutor din partea unui consilier medical

Cătălin Botezatu a avut parte de un ajutor important din partea unui consilier medical internațional. Eva Pavel l-a însoțit pe creatorul de modă la toate intervențiile chirurgicale suferite la clinica din Turcia pentru extirparea tumorii.

ADVERTISEMENT

Celebrul designer a stat mai bine de 6 ore pe masa de operație. În momentul de față vedeta de la Kanal D a scăpat de cancer în urma unor proceduri de chimioterapie hipertermică și este recuperat complet.

ADVERTISEMENT

Din păcate, fostul jurat de la Bravo, ai stil are , motiv pentru care medicii i-au montat 5 stenturi la inimă.