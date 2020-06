Cătălin Botezatu, declarații surprinzătoare despre copiii săi. Designerul a ținut totul secret

Cătălin Botezatu este o prezență constantă pe podiumurile de modă, cât și la emisiunile TV, dar de puține ori vorbește despre viața persoană. Celebrul creator de modă nu a fost căsătorit niciodată și nici nu pare să se grăbească să facă acest pas, în schimb a făcut declarații surprinzătoare despre copii.

Renumitul designer a mărturisit că are doi copii din două relații diferite, despre unul aflând în urmă cu doar 2 ani. Cătălin Botezatu a precizat că nu a ținut secret acest aspect al vieții sale personale doar că a dorit să fie discret și să nu-și expună copiii.

„Trebuie să înţelegi că ei cresc. Merg la casa lor, unii au nişte caractere frumoase, altele mai puţin frumoase, indiferent de cum i-ai educat. Îi faci, ai grijă de ei până la un moment dat, te asiguri că le-ai oferit bagajul necesar pentru viaţă, apoi încep să aibă viaţa lor”, povestea juratul „Bravo, ai stil” acum ceva vreme la Antena Stars, informează okmagazine.ro.

Designerul Cătălin Botezatu, doi copii cu două femei diferite

„Am doi, cu mame diferite. N-am ţinut ascuns, dar am fost discret. N-am niciun regret şi nici nu pot spune că nu o să mai am copii. Poate cine ştie, never say never”, a completat celebrul creator de modă în emisiunea lui Mihai Morar.

Cătălin Botezatu a vorbit pentru prima oară despre fiul său în urmă cu 2 ani când spunea că băiatul a ajuns la vârsta de 20 de ani. Așadar, acum fiul designerului are 22 de ani, mărturisind totodată că se va implica în viața lui când va fi momentul, precizând că nu a contribuit prea mult la creșterea lui.

„Am aflat că sunt… tatăl unui băiat de… 20 de ani. Mă ocup de fiul meu din umbră şi mi-aş fi dorit să fi fost alături de el de la bun început, să contribui şi eu la educaţia sa.

Din păcate, deocamdată, nu-mi pot asuma această responsabilitate şi nici nu mă pot lăuda că am făcut prea multe pentru el.

De aceea, nu-mi permit să mă amestec în viaţa sa decât atunci când va fi momentul. Nu aş vrea să-i dau peste cap lumea pe care o ştie… fără mine. Viaţa va fi cea care va hotărî când şi cum ne vom spune adevărul”, spunea designerul în urmă cu 2 ani pentru taifasuri.ro.

Al doilea copil al lui Cătălin Botezatu, adoptat

Cât despre al doilea copil, Cătălin Botezatu a mărturisit că trăiește departe de România, tocmai în Asia. Celebrul designer a povestit că acesta este adoptat, însă are mereu grijă să-i trimită bani.

„Îi trimit bani şi întotdeauna îmi fac timp să îl văd când trec prin acea zonă, pentru că este vorba de Asia”, a mărturisit Cătălin Botezatu la Kanal D.