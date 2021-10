Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre boala tatălui său. S-au operat în aceeași zi: „Este foarte bolnav”

Tatăl lui Cătălin Botezatu are probleme serioase de sănătate. Cunoscutul designer vestimentar a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu tatăl său, care este destul de dificilă.

Fostul jurat de la Bravo, ai stil! Celebrities a dezvăluit că tatăl său suferă de cancer la plămâni. În timp ce Cătălin Botezatu s-a operat de cancer la colon în Turcia, tatăl lui suferea o intervenție chirurgicală în România.

Între cei doi bărbați a existat o ruptură peste care creatorul de modă nu a putut să treacă.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre boala tatălui său. Cei doi s-au operat în aceeași zi

a făcut, în urmă cu câteva săptămâni, dezvăluiri despre relația cu tatăl său. Designerul nu are o relație tocmai apropiată cu părintele lui. Vedeta a vorbit despre problemele de sănătate pe care tatăl său le are.

Nu au știut unul de celălalt, din moment ce oamenii din jur nu au vrut să le creeze panică. Cu toate că nu este apropiat de tatăl lui, Cătălin Botezatu speră ca starea sa de sănătate să fie una bună.

„Tata este foarte bolnav. Am păstrat relația cu el, dar în ultimii doi ani am fost încercați amândoi de Dumnezeu. A fost foarte delicat pentru că, în ziua în care eu mă operam, înainte de a afla că eu aveam acel cancer, el s-a îmbolnăvit.

L-am salvat, l-am pus pe linia de plutire. În ziua în care eu mă operam la Istanbul, aproape mort, în aceeași zi, aproape la aceeași oră, el se opera în România de cancer la plămâni.

Nu am știut unul de celălalt pentru că oamenii au încercat să ne menajeze, atât pe mine, cât și pe el. Din fericire, am scăpat amândoi, sper să fie ok pentru amândoi”, a declarat Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii , prezentată de Mihai Ghiță.

Care este relația fostului jurat de la Bravo, ai stil cu tatăl său

Creatorul de modă a dezvăluit și motivul pentru care relația cu tatăl său nu este cea mai bună. Deși comunică cu el și îl ajută atunci când are nevoie, designerul are o reținere atunci când vine vorba de părintele său. Mai exact, , din a doua căsnicie a tatălui său.

Cunoscutul designer a avut momente în care a simțit că fratele lui contează mai mult decât el. Între timp, tatăl lui a divorțat, însă Botezatu nu a reușit să treacă peste acest lucru și îl consideră egoist.

„Nu am un orgoliu față de tatăl meu, dar am o durere pe care el nu o înțelege niciodată. Chiar și acum e ușor egoist. El a crezut târziu că eu am trecut prin acele cinci operații și că am fost aproape de moarte și că eram varză pentru că eu nu i-am arătat.

El nici nu știe cum sunt eu pe sub acest tricou, pentru că sunt ca un poligon de tragere cu zeci de tăieturi. Nu știe și pentru că nu m-a văzut zice ‘Eh, asta e, pistol cu apă, un fleac’. Când ești bătrân, probabil că devii mai egoist.

Dar nu ar trebui să fie așa, pentru că totuși sunt singurul lui copil, nici măcar nu pot să spun că sunt singurul lui moștenitor pentru că nu am nevoie de nimic de la el”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Cei doi au avut o neînțelegere și atunci când designerul și-a scris testamentul, având o avere considerabilă. Faptul că nu a lăsat averea familiei a provocat un scandal între ei.