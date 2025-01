Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre împăcarea cu vedeta care l-a scos din sărite în culisele unui eveniment: „Aveam să aflu de ce a făcut asta, mai târziu”

Cătălin Botezatu ar putea scrie romane despre lucrurile pe care le-a trăit și le-a văzut în showbiz-ul românesc. A legat prietenii frumoase în lumea modei, și nu numai, dar a trecut și prin anumite tensiuni în ceea ce privește munca lui, cea care l-a propulsat și l-a transformat, în timp, într-un etalon al industriei din care face parte.

Cătălin Botezatu a devenit prieten cu vedeta care i-a copiat ideile

Designerul a ajutat foarte mulți tineri să își atingă visurile, iar unul din oamenii la care ține foarte mult este Florin Burescu, un nume tot mai căutat din lumea modei.

ADVERTISEMENT

Cătălin Botezatu povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum s-a supărat la un moment dat pe Burescu, însă avea să înțeleagă, în timp, de ce a făcut lucrurile care l-au deranjat. L-a iertat și azi e prieten la cataramă cu tânărul designer adorat de vedetele de la noi.

„Pe foarte mulți i-am luat sub aripa mea protectoare”

„Povestea cu Burescu a început cu mulți ani în urmă. Nu îl cunoșteam personal, știam că este un puști, un tânăr designer. Eu, de obicei, pentru cine nu știe, am susținut întotdeauna tinerii designeri, cei ieșiți de pe băncile facultăților.

ADVERTISEMENT

Pe foarte mulți i-am luat sub aripa mea protectoare. Puteau să își lucreze colecțiile în fabricile mele, le-am oferit și un job, șansa de a-și face colecții cu materialele lor, i-am promovat în emisiunile de televiziune și, nu în ultimul rând, au fost designeri care au lucrat pentru mine, cărora le-am oferi chiar și cazare, totul complet doar să evolueze. Mă mândresc cu chestia asta”, își începe povestirea Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

Botezatu a avut un conflict în cadrul unui eveniment cu Buri, așa cum îl alintă acum, după ce a realizat că fashionistul s-a inspirat cam mult de la o colecție lansată anterior de el.

ADVERTISEMENT

După ce i-a spus vreo două și n-a mai vorbit cu el o vreme, Cătălin Botezatu și s-au nimerit în același loc, având prieteni comuni, și așa a apărut marea împăcare!

Ce conflict a avut Cătălin Botezatu cu Florin Burescu și cum au căzut la pace cei doi

„În ce-l privește pe Burescu, pe Buri cum îi spun, la început m-a enervat faptul că efectiv sursa lui de inspirație eram permanent eu. Uneori, de la faptul că dacă vedea o colecție la mine, o făcea aproape identic, muzică, regie, proiecție, identic. Asta mă enerva. Am avut chiar și un conflict mic cu el, în care îmi aduc aminte că era o colecție numită Animal Instinct la mine, în care efectiv muzica…

ADVERTISEMENT

Pentru că m-am uitat la show-ul lui, eram în backstage, am auzit muzica, era aceeași. Aveam să aflu de ce a făcut asta mult mai târziu. I-am zis vreo două, săracul a încercat să îmi explice, dar eram amândoi la fel de tensionați. La un moment dat am refuzat să mai fiu pe același podium cu el. În schimb, soarta a făcut să îl cunosc mai bine.

Mi-aduc aminte că a venit la un eveniment cu Vica Blochina, prietena mea… Am stat de vorbă cu el și mi-am dat seama că e un băiat extraordinar, cu un caracter minunat, că este un băiat cu o poveste frumoasă de viață. Faptul că mi-a zis sincer ”De la cine vrei să mă inspir dacă nu de la tine? N-am de la cine să mă inspir. Din punctul meu de vedere, tu ești cel mai bun!”, ei, nu am luat-o ca pe un periaj, ci ca pe un compliment nicidecum gratuit. Mi-a explicat că își dorește să ajungă unde am ajuns eu. I-am spus că acest drum va fi greu, sinuos, cu multă muncă și dăruire”, a completat Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

„L-am iertat”

Botezatu îl admiră pe Burescu și susține că oricând l-ar vedea un continuator al muncii sale. În același timp, cu modestie, că el nu se consideră ci

„Mă gândeam, dacă ar fi să iau pe cineva pe lângă mine, să-mi ducă mai departe munca într-o echipă de designeri de bază, l-aș lua pe Florin, și nu doar pe el.

Uite așa, în timp, e vorba de ultimul an, când l-am iertat, în ghilimele spus, i-am înțeles logica, una de altfel vinovată. În fashion sunt variațiuni pe aceeași temă. Creator de modă nu sunt decât Chanel, Dior, Gucci, Versace, Armani. Noi, ceilalți, suntem designeri”, a încheiat fashionistul.