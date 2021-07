Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor. Stresul și-a pus amprenta asupra designerului

Creatorul de modă recunoaște că stresul și oboseala din ultima vreme, dar și drumurile frecvente pe care le-a făcut în străinătate și-au pus serios amprenta asupra stării sale de sănătate.

ADVERTISEMENT

Designerul a alergat enorm în ultima perioadă prin prisma proiectelor pe care le-a desfășurat, precizând că toate acestea l-au făcut să se simtă extrem de epuizat. Cătălin Botezatu a zăcut efectiv după călătoria la Cannes.

Cătălin Botezatu, noi probleme medicale? Ce a pățit designerul

În plus, este conștient că stilul său de viață nu este unul tocmai sănătos și ar trebui să ia o pauză, să se odihnească mai mult, motiv pentru care la finalul lunii iulie va merge la un control în Turcia.

ADVERTISEMENT

„E adevărat că toată această nebunie cu mersul la Cannes, chiar dacă a părut o chestie frumoasă, că am luat un premiu, că am făcut o prezentare, și-a pus amprenta puțin pe sănătatea mea.

A fost o alergătură continuă, nu am avut timp să mă odihnesc deloc și la venire, am zăcut, la propriu, o zi și o noapte, dar sunt ok.

ADVERTISEMENT

Merg la sfârșitul lunii la Istanbul pentru control, pentru că trebuia să merg de acum o lună și nu am mers… Dar sunt bine!”, a spus celebrul designer pentru .

Așa cum este de așteptat, Cătălin Botezatu va fi însoțit de Eva Pavel, consilierul medical care i-a fost alături în toate momentele grele din punct de vedere al sănătății.

ADVERTISEMENT

Vedeta de la Kanal D are numai cuvinte de laudă la adresa femeii, pe care o consideră un „înger păzitor”. Eva Pavel este cea care l-a însoțit pe Cătălin Botezatu și în trecut la controalele medicale din Turcia.

Cum a cunoscut-o Cătălin Botezatu pe Eva Pavel. Au o relație veche

Eva Pavel cunoaște toate amănuntele despre problemele medicale de care a suferit de-a lungul anilor, dar și care este tratamentul pe care trebuie să-l urmeze în prezent, cei doi știindu-se de ani buni.

ADVERTISEMENT

Cătălin Botezatu a apelat la ajutorul consilierului medical pentru prima oară în perioada în care avea probleme cu inima, montându-i atunci câteva stenturi. De atunci femeia îi este aproape la fiecare pas.

„L-am cunoscut pe Cătălin într-o perioadă de cumpănă a vieții lui, în urmă cu foarte mulți ani, când a avut probleme cu inima și a fost nevoie de implantarea stenturilor.

ADVERTISEMENT

Am fost alături de el la fiecare intervenție medicală pe care a suferit-o de-a lungul anilor. L-am însoțit peste tot – minut de minut – în sala de operație, la terapie intensive, la recuperare.

El necesită monitorizare medicală regulată și merge periodic la control, iar eu îl însoțesc de fiecare dată”, a declarat Eva Pavel pentru .