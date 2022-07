Cătălin Botezatu, după ce o româncă a fost ucisă de rechin în Egipt: ”Manipulare! Strategie împotriva turismului”

Cătălin Botezatu a petrecut numeroase vacanțe în Egipt, unde a făcut zeci de scufundări în Marea Roșie, fără să pățească ceva. Celebrul designer este de părere că tragedia în urma căreia o româncă din Suceava a fost ucisă de rechinul Mako este un caz izolat. Mai mult, Bote merge mai departe și spune că nu exclude posibilitatea ca incidentul să fie o strategie împotriva turismului din Egipt

Ce spune Cătălin Botezatu despre cazul româncei ucise de rechin, în Egipt

Cătălin Botezatu este mereu plecat în călătorii peste hotare. Indiferent că merge să își prezinte colecțiile, fie în vacanțe de lux, atunci când îl cauți, celebrul designer este mereu între două avioane. Recent, Botezatu iar zilele trecute a fost în Turcia, unde și-a prezentat cea mai recentă colecție. Legat de tragedia din Egipt, unde designerul a fost ultima dată în urmă cu trei luni, Bote a declarat, pentru FANATIK, că este o întâmplare nefericită. Spune că Marea Roșie este recunoscută pentru scufundări și fauna submarină și se află în topul destinațiilor de vacanță pe care le preferă.

ADVERTISEMENT

”Egiptul și Marea Roșie sunt recunoscute în toată lumea, pentru cea mai frumoasă mare, pentru că acolo se realizează cele mai tari scufundări. Vorbesc de scuba diving și snorkeling, iar flora, fauna submarină este una dintre cele mai frumoase din lume, dacă nu în top 3.

În ceea ce privește rechinii în Marea Roșie și în zona Egiptului, eu cred că este o întâmplare nefericită. Ea s-a produs, nu neapărat pentru că există rechini în Marea Roșie care atacă, pentru că așa ceva nu există.

ADVERTISEMENT

Eu cred că este și o manipulare. Poate că putem merge până acolo, cât să ne gândim că, așa cum s-a întâmplat și cu atentatele, e o strategie împotriva turismului din Egipt, care, într-adevăr, e pe cai mari”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

Designerul român amintește de atentatele în care două avioane cu turiști străini au fost doborâte.

ADVERTISEMENT

”Să nu uităm, cu ani în urmă au sacrificat două avioane cu turiști străini. Deci… niște atentate teroriste, tocmai ca să le ucidă turismul acestei țări frumoase, pe care eu, de altfel, o ador.

Problema cu rechinul cred că este un caz izolat. Pentru că eu am făcut de zeci de de ori scufundări în Egipt în Hurghada, cât și la Sharm el-Sheikh”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Poți merge până la teorii ale conspirației”

Cătălin Botezatu spune că incidentele din Egipt pot reprezenta un “teren fertil” pentru teorii conspiraţioniste. Creatorul de modă recomandă în continuare scufundările și călătoriile pe mare.

ADVERTISEMENT

”Poți merge până la teorii ale conspirației și să spui că cineva a făcut, în așa fel, ca un rechin sau poate mai mulți rechini să fie agresivi. Dar eu recomand în continuare Egiptul, recomand scufundările. Divingul și snorkelingul sunt cele mai frumoase.

Ei au cele mai frumoase recife de corali din lume. Recomand călătoriile pe mare, pentru că eu nu am văzut în viața mea atât de mulți delfini la un loc, care să se joace efectiv pe lângă ambarcațiunile turiștilor.

Faptul că se întâmplă ceva, nu trebuie generalizat. Oriunde în lume se poate întâmpla ceva rău. Nu înseamnă că e ceva permanent”, susține designerul Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, de la Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco, la Istanbul

După ce sub înaltul patronaj al Prințului Albert de Monaco, organizat de marea soprană Delia Grace Noble, unde a prezentat o colecție superbă, designerul și-a făcut iar bagajele.

De această dată a plecat la Istanbul, unde a bifat o altă performanță cu un show de Houte Couture. Acolo, Cătălin Botezatu a avut o prezentare de modă, la etajul 34 al celui mai înalt hotel din Istanbul.

Prezentarea de modă a fost acompaniată live de naistul Nicolae Voiculeț. La eveniment au luat parte oameni de modă, consuli și ambasadori, reprezentanți ai revistelor GQ și Harper’s bazaar, Fashion TV Turcia, dar și vedete din Turcia.

Alături de Bote au fost și alți colegi precum Clara Rotescu și Cristian Zamfira. În show au defilat manechine din toată lumea. Laurent Tourette a realizat coafurile speciale ale manechinelor.

Materialele folosite de designer în colecție au fost unele scumpe, de culoare închisă. Creațiile unicat, pe care au fost aplicate manual perle, mărgele, pene, blănuri, au fost prezentate cu muzică specială, iar auditoriul a fost încântat. Terasa a fost neîncăpătoare pentru cei prezenți, iar mulți dintre ei au privit prezentarea din interior. Un asfințit superb a completat imaginea de ansamblu.

”Merg de două ori pe an la controale”

Cătălin Botezatu ne-a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă de ani buni și ne-a spus că, deși a petrecut câteva zile în Turcia, nu a ajuns și la medic. Un control de rutină urmează să aibă la toamnă.

”În ceea ce mă privește, am fost în Turcia cu un alt eveniment de fashion, nu pentru probleme de sănătate. Merg de două ori pe an la controale, pentru că așa este firesc, la spitalul LIV, unde îi am profesorii care se ocupă de mine, și întotdeauna o fac cu îngerul meu păzitor.

Așa îmi place să o numesc pe Eva Pavel, consilierul meu internațional. Prin intermediul ei s-au salvat foarte multe vieți, multe cazuri cu boli, care în România nu aveau niciun fel de șansă. O să merg, probabil, undeva în toamnă la controalele periodice. În rest, totul este sub control”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.