Cătălin Botezatu, emoții mari cu evenimentul din Dubai! Ce s-a întâmplat pe aeroport și cine l-a salvat în ultima clipă

Cătălin Botezatu și Clara Rotescu, alături de alti câțiva designeri români, au făcut senzație la evenimentul “Fashion Show – Bloom” ce a avut loc într-o locație luxoasă – la The Adress Boulevard, Downtown Dubai.

Bote s-a pregătit cu mult timp înainte pentru că și-a dorit că noua colecție să fie una extraordinară, iar evenimentul să fie impecabil. Ca să-și ducă însă toată colecția de rochii în Dubai a fost o întreagă aventură.

Mai exact, Cătălin Botezatu și-a rugat prietenii care urmau să ajungă și ei la eveniment să-i mai ia din valize. Zis și făcut! “împrăștie” vreo 8 bagaje imense pe la cunoscuți. Numai că unul dintre ele s-a “rătăcit” vreo două zile pe traseul București – Dubai și era cât pe ce ca Bote să-și prezinte noua colecție… pe jumătate! Nu de alta, însă în valiza care a ajuns cu puțin timp înainte de eveniment, la Dubai, erau multe rochii și accesorii pregătite pentru manechinele care urmau să defileze pentru el.

Astfel, vedeta s-a temut că ar putea prezenta doar câteva piese vestimentare din colecția pentru care a muncit enorm, și nu toată, așa cum își propusese. A avut emoții mari până când a aflat că i s-a găsit bagajul!

Cătălin Botezatu, eforturi mari pentru evenimentul din Dubai: “Am dat bagaje tuturor să-mi aducă”

A pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Ianna Novac, artistă care a participat și ea la evenimentul unde a cântat. Cântăreața urma să ajungă pe aeroportul din Dubai, astfel că, după ce a așteptat să-și ia bagajele ei și ale partenerului, a căutat și valiza lui Cătălin Botezatu. Și a găsit-o!

“Am dat bagaje tuturor să-mi aducă… câte o valiză. Toată colecția asta a încăput în vreo 8 valize. Într-adevăr unul a ajuns mai târziu. De aceea îl luase Ianna”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.RO.

Ianna, concert la prezentarea de modă a lui Cătălin Botezatu și a Clarei Rotescu

Ianna Novac, cea care l-a “salvat” pe Bote cu bagajul, a fost prezentă și ea la evenimentul din Dubai unde a susținut o cântare.

“Sunt tare mândră și onorată. Sunt alături de prietenii mei, de Cătălin, de Clara Rotescu, aproape în toate prezentările pe care le fac în lume și este onorant pentru mine să fiu alături de ei să mă bucur de creația lor, de munca lor și de felul lor de a fi pentru că sunt niște oameni minunați”, ne-a declarat artista, prezentă și ea la evenimentul de modă din Dubai.

Ianna Novac a fost pentru a doua oară în Dubai și, de această dată, a rămas impresionată de tot ce a văzut. Prima vizită la Dubai nu a încântat-o deloc.

“Sunt a doua oară în Dubai și vreau să precizez că abia acum m-am îndrăgostit de acest oraș. Pentru prima oară când am venit am zis: ‘Doamne, de ce o plăcea oamenii orașul ăsta atât de mult… că nu înțeleg’. Nu mi-a plăcut deloc. Eram însărcinată cu băiețelul și mi-era foarte rău.

Nu-mi plăceau mirosurile, nu-mi plăcea mâncarea, nu-mi plăcea nimic, nici clădirile. Acum îmi place totul. Așa că niciodată să nu spuneți ‘niciodată’. Totul depinde de starea femeii (râde – n.r.)”, mai spune cântăreața.

Ianna Novac se pregătește de concertul ei aniversar. Trupa ASIA, pe scenă

Imediat după evenimentul din Dubai, Ianna Novac a mai stat o zi să se relaxeze și să cumpere cadouri pentru copii, după care a revenit acasă. Artista se pregătește intens pentru spectacolul pe care-l are în iunie.

“Am un proiect grandios pe 7 iunie la Sala Palatului, este concertul meu aniversar – 20 de ani de activitate și cu ocazia asta îmi invit fanii, publicul. Eu am un public special care ascultă muzică specială. Cel mai important este că este un public cumpărător de artist, adică cumpără bilete, albume. Pentru mine este un lucru foarte important.

Am mai mulți invitați speciali, însă momentul serii, spun eu, , colegele mele vor fi alături de mine, Anca, Sorana, Sylvia. Eu am cântat în trupa ASIA și la acest concert aniversar colegele mele îmi fac un astfel de cadou să vina din nou pe scenă.

Am rămas în relații foarte bune cu fiecare în parte, sunt niște fete extraordinare. Din păcate nu petrecem atât de mult timp pe cât am vrea pentru că fiecare are deja familie, copii, eu cel puțin”, a mai spus artista.

După concertul din Dubai, Ianna Novac le face surpriză fanilor din România

Ianna își dorește ca momentul serii să fie unul cu totul special, așa că, fetele de la ASIA vor cânta acompaniate de o orchestră simfonică.

“Momentul nostru va fi alături de o orchestră simfonică. Cele mai celebre refrene are trupei ASIA vor fi cântate cu orchestra simfonică și noi, bineînțeles, într-o altă apariție pentru că suntem deja doamne în adevăratul sens al cuvântului”, a conchis cântăreața.