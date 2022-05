Cătălin Botezatu, escrocat cu sute de mii de euro: “Îl dau în judecată!” Ce avere are, de fapt, designerul

este o apariție emblematică în România. Moda l-a propulsat pe cele mai mari scene ale lumii și faima i-a oferit bogății, dar și supărări în viață.

Cătălin Botezatu, “țeapă” de câteva sute de mii de euro: “Trebuie să-mi dea banii pe un apartament”

Controversat și plin de secrete, a dezvăluit pentru FANATIK aventurile copilăriei lui, dar și problemele cu care se confruntă acum. Sincer, a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre toate zvonurile ce mișună în preajma lui.

ADVERTISEMENT

Cătălin Botezatu a vândut un apartament și nu a primit banii

Designer-ul vestimentar trece printr-o perioadă mai stresantă din viața lui. Pe plan profesional totul îi merge bine, iar evenimentele importante la care participă sunt din ce în ce mai multe. Financiar, însă, dezvăluie că are sume mari de recuperat. Cătălin Botezatu susține că este omul care nu spune “NU” niciodată atunci când vine vorba să împrumute bani la nevoie. De această dată, însă, a fost escrocat cu o sumă colosală!

„Alții au datorii la mine, unii se fac că uită! (…) Știi ce mă deranjează la oamenii pe care îi împrumut și îi împrumut cu mare drag? De multe ori fac asta din tot sufletul, pentru că știu că au nevoie de bani, am salvat vieți dând bani, dar chestia aia că atunci când se face termenul, pe 11, pe 13, dă-mi un telefon, nu mă sfida! Te întâlnești cu mine și nu te face că nu-mi datorezi nimic. Asta mă enervează! Mai am un escroc de italian care trebuie să-mi dea banii pe un apartament și nici acum nu mi i-a dat, o să-l dau în judecată. Banii pe un apartament în nordului, deci e o sumă. Nu-i dau numele că nu vreau să-l fac de rahat din prima, dar tot escroc e! O să-i recuperez! Îmi trăiesc viața și îmi cheltui banii cu chibzuință, sânge de evreu. Dar nu fac rabat de la plăcerile vieții pe plan personal!” a spus Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cătălin Botezatu își trăiește viața ca un milionar

După ani grei de trudă, designer-ul se răsfață cu vacanțe scumpe și se laudă cu averea lui imensă pe care o gestionează cu prudență. Nimic nu mai pare imposibil pentru cel care a cucerit lumea modei.

„Sunt posesorul al unor premii Forbes, în Forbes Italia, Forbes France, Forbes Middle East. E ceva să ai astfel de premii în palmares, să faci prezentări în toată lumea. Peste două săptămâni plec la Monaco pentru a doua oară, pentru că prima oară a fost anul trecut, a doua oară este anul acesta, unde fac o prezentare la Hotel De Paris, în cadrul balului Prințului Albert. Sunt puțini cei care ajung să facă asta și pot să facă asta, indiferent ce spate financiar ar avea, nu prea poți să faci pentru că trebuie să ai și colecții, să fii și creativ, să fii și un nume pe plan internațional… e greu. Eu am sacrificat tot pentru fashion și pentru business-urile pe care le am colaterale.” a declarat, pentru FANATIK, Cătălin Botezatu.

ADVERTISEMENT

Ce avere are Cătălin Botezatu: „Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir!”

Banii sunt un subiect normal pentru designer-ul care a câștigat inimi de-a lungul anilor. Cătălin Botezatu ne-a dezvăluit adevărul despre averea pe care o deține.

„Am multe imobile personale, case în care nici măcar nu locuiesc, s-au transformat în case cu denumiri specifice, casa muzeu, casa dulap, dulap pentru că am 1000 de haine, muzeu pentru că arată ca un muzeu. Stau într-o superbă casă cu vedere spre lac, care este tot ceea ce-mi doresc, la mine view-ul contează foarte mult. Mai am și alte proprietăți, la munte, la mare. Nu contează numărul lor, ci contează, la un moment dat în viață, ca banii pe care îi ai să știi să-i gestionezi și de restul să-ți trăiești clipa, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir! (…) Vreau să mă plimb, să văd, să savurez orice clipă, să stau în cele mai fițoase locuri, să trăiesc clipa cu cine îmi place, când îmi place, unde îmi place, fără să dau socoteală nimănui, pentru că, da, am ajuns la nivelul în care nu dau socoteală, nu depind de nimeni, n-am nicio datorie.” adeclarat Cătălin Botezatu despre averea sa.

ADVERTISEMENT

Cum se menține în formă Cătălin Botezatu

În vârstă de 55 de ani, designer-ul pare că nu mai îmbătrânește. Aclamat de multe ori, dar și blamat, Cătălin Botezatu nu contenește să surprindă cu cariera lui, dar și cum aspectul fizic. Care este secretul lui?

ADVERTISEMENT

„Chiar acum vreo două săptămâni am primit o diplomă care m-a onorat, s-a făcut așa un top al bărbaților celebri, în care erau toți bărbații celebri și m-am simțit foarte mândru pentru că acest premiu cuprindea absolut tot, și eu ca personalitate, și job, și look, și tot. Și chiar am zis, cum din toți bărbații ăștia care sunt din România…?

Nu fac nimic special, poate că munca mă menține în top, ceea ce fac eu mă ține acolo pe piedestalul acela pe care am urcat foarte greu și pe care l-am urcat treaptă cu treaptă, pentru că așa e firesc. Spun asta pentru că anumite persoane, anumiți oameni vor să ajungă sus dorind să treacă, să sară niște trepte în evoluția lor și asta este greșit pentru că nu poți face asta. Fiecare treaptă pe care urci îți folosește la ceva, înveți ceva din acest urcuș și atunci, asta am făcut, am muncit, am muncit din greu uneori, mi-a fost greu uneori, dar satisfacțiile au fost pe măsură. Asta mă menține, munca, munca și iar munca.” a mărturisit Cătălin Botezatu.

Copilăria lui Cătălin Botezatu, cu o mamă severă și un tată perseverent

Copilăria designer-ului a fost marcată de duritatea mamei lui. Cu un tată perseverent, dar cu o mamă severă, Cătălin Botezatu a crescut făcând activități care nu erau pentru vârsta lui.

„Copilăria mea nu a fost cine știe ce… Provin dintr-o familie super, super ok, cu posibilități financiare, dar am avut o educație foarte spartană, foarte drastică. Ceea ce a însemnat formarea mea ca om și atunci fiind copil nu înțelegeam, dădeam vina pe mama mea că era foarte rea cu mine și că era mult prea severă. (…) Mama nu avea cultura asta să mă lase să fac sport, la ea era carte și iar carte. Am făcut un liceu de matematică-fizică, secție matematică-fizică, am dat treapta întâia, treapta a doua, erau doar 36 de locuri, bătălie… mai rău ca la o facultate în zilele noastre. Trebuia să intru și cu notă mare că nu era așa să intru cu cinci și gata. Nu, că ne făceam de râs dacă luam notă mică.” a povestit designer-ul vestimentar.

Adolescența nu și-a trăit-o așa cum a vrut. Frica pe care i-o purta mamei lui l-a ținut în frâu și, chiar dacă mai scăpa din mâinile ei, suporta consecințele.

„Nu aveam cum pentru că era acasă căpitanul, n-aveam ce să fac, mama adică. Că tata a fost foarte permisiv cu mine, ca băieții eram așa, ne înțelegeam. Bine îmi mai spunea: ‘Ai grijă că te bate mă-ta!’. Mai mergeam la petreceri, mai beam. (…) Uneori plecam mangă, nu vrei să știi de câte ori am ajuns acasă în patru labe și am dat la boboci prin toată casa. Și mâncam a doua zi o bătaie.” și-a amintit Cătălin Botezatu.

Viața lui văzută în poze este perfectă, dar, cum aparențele înșală câteodată, fericirea afișată de Botezatu nu este întotdeauna reală. Dacă viața profesională este surprinzătoare și strălucitoare, cea personală este un adevărat amalgam de experiențe.

„Haos! Nu vă uitați la ce înseamnă Instagram, internet, e un fake! Instagram-ul este un fake, la noi toți, nu numai la mine. Normal că n-am să pot pune pe Instagram niciodată o poză în care plâng. Pe Instagram punem poze frumoase, punem poze retușate, nu eu, cred că rar am folosit niște filtre, poate când eram prea obosit. Dar viața adevărată este una dură pentru o persoană publică.” s-a destăinuit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu critică dur „vedetele false”: “Am înțeles că vă prostituați, dar nu în halul ăsta!”

Cunoscut pentru franchețe, Botezatu pune la zid “divele” dornice de afirmare și le recomandă să renunțe la vizitele în exces în cabinetul medicului estetician, la accesoriile fake și “la figuri”.

„Nu vă mai cumpărați urmăritori, nu vă mai botoxați ca niște… Toate au buzele ca două băști, toate arată la fel, dacă le tragi de păr rămâi cu extensiile în mână, rămân chele. Apar toate așa cu niște fake-uri Chanel, Dior. Toate sunt niște figuri și ele, de fapt, sunt niște fake-uri. Sau are o geantă bună, restul fake. Se vede, terminați-vă! Nici nu aveți cum… social, financiar! Am înțeles că vă prostituați marea majoritate, dar nu în halul ăsta, că nu mai dă lumea atâția bani ca înainte… Nu mai e seara și Birkin-ul, că și Birkin-ul are și el demnitatea lui. Un Birkin nu poate să stea pe mâna oricui… oricum aia nu știe să-l poarte așa frumos. Îl poartă ca o gloabă, îl târăște după ea. Sau au văzut ele că la o geantă trebuie să pui un baticuț, pune și o mizerie de batic la fel de fake, pe care nici măcar n-are bunul simț, din când în când, să-l mai spele, pentru că s-a jegozit, a prins jegul de pe mâini, că ea nu se spală pe mâini.

Ea își face unghiile mari, dar pe mânuțe nu se spală. Nesimțite, cu statut de vedete, care vor să fie vedete! Figuri gratuite! Ce văd e o societate bolnavă, nu numai la noi, dar la noi este bolnavă rău de tot, că măcar ăia afară au pe ce să facă figuri. La noi, n-au pe ce să facă figuri. ” a afirmat cu vehemență Cătălin Botezatu.

Întregul interviu se regăsește în video de mai sus, în care designer-ul Cătălin Botezatu face dezvăluiri uimitoare despre viața lui personală și despre persoanele publice din România.