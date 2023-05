Cătălin Botezatu i-a făcut cea mai tare caracterizare Danei Budeanu. N-ai mai auzit așa ceva: “Are creier pentru…”

Cătălin Botezatu a avut de spus numai cuvinte de laudă la adresa Danei Budeanu. Acesta o consideră o femeie deosebit de inteligentă, cu care ar avea ce să discute tot timpul.

Cătălin Botezatu, caracterizare supremă pentru Dana Budeanu

Cătălin Botezatu chiar a spus că are „creier cât pentru un milion de femei”. Cătălin Botezatu a mers mai departe de atât și a afirmat că și-ar dori și el să aibă o femeie cum este vedeta. Creatorul de modă consideră că ar avea ce să învețe de la aceasta.

„Îmi mai place și Dana Budeanu. Are creier și circumvoluțiuni pentru un milion de femei. Te face din vorbe și la TV și sub TV.

Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu, pentru că ai tot timpul ceva de discutat cu ea. E o femeie de la care ai ce învăța”, a fost caracterizarea făcut de Cătălin Botezatu pentru Dana Budeanu.

Celebrul designer a mai avut cuvinte de laudă și pentru Mihaela Rădulescu Acesta a spus că nici măcar nu îl interesează dacă este sau nu operată dar cert este că o place foarte tare din toate punctele de vedere.

„Mihaela Rădulescu îmi place rău. Nu știu cât de operată este, dar îmi place rău”, a spus acesta, la

Cătălin Botezatu îi ia apărarea Biancăi Drăgușanu

Cătălin Botezatu i-a mai luat apărarea și fustei sale iubitei, Bianca a Drăgușanu

El a spus că unele femei devin personaje, acesta fiind probabil și cazul Biancăi Drăgușanu. De altfel, designerul a spus că vedeta nici măcar nu are așa multe operații. Și poate să facă ce vrea oricum „pentru că este Bianca Drăgușanu”, a fost argumentul acestuia.

„Toată lumea se leagă de Bianca Drăgușanu că are multe operații, dar ea nu are multe operații. A făcut și ea cât a putut și o să mai facă, pentru că ea e Bianca Drăgușanu și are voie. Anumite femei devin niște personaje”, a mai spus designerul.