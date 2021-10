Cătălin Botezatu, mărturie dureroasă despre bunica sa. De ce nu a condus-o pe ultimul drum

Celebrul creator de modă a făcut o mărturie dureroasă despre bunica sa. Fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” nu și-a putut conduce ruda pe ultimul drum pentru că nu era în țară.

Vedeta de la Kanal D se afla tocmai în Peru când a aflat că bunica i s-a prăpădit. Din păcate, nu a reușit să ajungă la timp în România pentru cele creștinești.

Cătălin Botezatu preferă să o păstreze în amintirea sa așa cum era în viață, acesta fiind și motivul pentru care nu a mers niciodată la locul de veci al bătrânei.

În plus, designerul spune că nu a mai fost în orașul natal, Alexandria, de foarte multă vreme, deși are acolo două mătuși pe care le-ar putea vizita oricând.

„Mi-am iubit foarte tare bunica. Ea m-a crescut. Ea era cea bună, ca orice bunică. Ea îmi spunea să nu mint, să fiu cinstit, să spun lucrurilor pe nume chiar dacă am de pierdut.

Nu am mai fost acasă, deși acolo mai sunt două dintre mătușile mele, pe care le ador și le iubesc, odată cu moarta bunicii mele nu am mai putut să mă duc, ceva m-a reținut.

Deși ele sunt au niște familii bogate și așa mai departe, ceva m-a reținut. Nu am putut nici măcar să ajung la mormântul bunicii mele.

Bunica mea a murit când eram în Peru, la Lima. În acea zi mă hotărâsem să merg la șamani, în junglă, și în noaptea în care plecam către ei a murit.

Nu am putut să primesc telefon pentru că eram chiar pe râul Amazonului și am aflat după. Era imposibil să mai ajung în Europa, nu aveam cum, deci nu am fost la înmormântare.

Și nici nu am putut să mă duc la cimitir niciodată. Nu am putut pentru că vreau să îmi aduc aminte de acei oameni care pleacă cum au fost ei, nu cum sunt acolo.

Și poate pe undeva mă bucur că nu am văzut-o. Eu îmi aduc aminte altfel și așa va rămâne toată viața”, a dezvăluit Cătălin Botezatu, în emisiunea , moderată de Mihai Ghiță.

are foarte multe amintiri frumoase din perioada copilăriei, la un moment dat mărturisind că bunica sa era cea care-i făcea toate poftele.

Vedeta provine dintr-o familie foarte bună din zona Alexandrei, primind o educație „spartană” de la mama sa pentru care are numai cuvinte de laudă.