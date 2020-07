Cătălin Botezatu, mărturisire din timpul petrecut în spatele gratiilor. Ce a pățit în închisoare

Cătălin Botezatu are o viață demnă de un film de acțiune, în urmă cu aproximativ 25 de ani ajungând în închisoare. Creatorul de modă a făcut pușcărie, la începutul carierei sale în modă, fiind încarcerat în Italia după ce oamenii legii l-au acuzat de bancrută frauduloasă.

Designerul a ajuns în spatele gratiilor în anul 1996, primele luni de detenție petrecându-le într-o închisoare de maximă siguranță. Cătălin Botezatu a mărturisit că a fost coleg de celulă cu un mafiot italian care îi povestea cu nonșalanță despre crimele pe care le-a comis.

Celebrul jurat de la „Bravo, ai stil!” a dezvăluit că a rămas marcat de perioada petrecută în închisoare, având inclusiv gânduri sinucigașe. Invitat să discute despre experiența neplăcută prin care a trecut în Peninsulă, Bote a declarat că a fost prins în mijlocul unui conflict.

Designerul Cătălin Botezatu, dezvăluire șocantă despre experiența din închisoare

„Am stat într-o închisoare de maximă siguranță, cu cei mai mari infractori și mafioți ai Italiei. Am stat în celulă cu un mafiot condamnat pe viață. Era privilegiat, stătea într-un halat de mătase, fuma trabuc, vorbea la telefon.

Îmi povestea în fiecare seară despre crimele pe care le-a făcut, cu o nonșalanță extraordinară. Jur că ceea ce am văzut acolo este la fel cu ceea ce vezi într-un film de acel gen”, a povestit Cătălin Botezatu, informează cancan.ro.

Legat de motivul pentru care designerul a stat în închisoare, acesta a fost un credit luat de la bancă pe care ulterior nu l-a mai putut da înapoi. Pentru fapta sa juratul de la Kanal D a petrecut aproximativ un an în spatele gratiilor, câteva luni în Italia, iar ulterior la Rahova unde a fost coleg cu Miron Cozma.

„Am fost în mijlocul unui conflict, al unei mafii politice și financiare ale acelei perioade. Am fost victime dacă stăm să ne gândim, dar nu aș vrea să mă victimizez. Am luat un credit pentru că am fost puși în imposibilitatea de a plăti salariile.

Aveam foarte multe ferme, aveam foarte mulți salariați și pentru că toate conturile firmei noastre pe vremea aceea au fost blocate în mod intenționat, tocmai pentru a ne determina să cotizăm mai mult, a trebuit să luăm bani de undeva.

Am făcut un credit pe care l-am garantat cred că de zece ori mai mult decât valora el. L-am luat și l-am dat asociatului meu pentru a plăti acele datorii”, a completat vedeta într-o emisiune televizată.

Pe 14 martie 1997 renumitul creator de modă avea să fie eliberat, însă a rămas cu un gust amar despre experiența neplăcută.