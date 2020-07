Cătălin Botezatu nu s-a mai afișat cu nicio femeie, după Bianca Drăgușanu. De ce a ales așa. Detalii despre relația controversată cu Bianca

După despărțirea de Bianca Drăgușanu, Cătălin Botezatu nu a mai apărut la braț cu nicio altă femeie. Chiar dacă este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, designerul e greu de adus în fața altarului.

Indiferent ce relații a mai avut după Bianca, Botezatu se atașează greu de o femeie. Cea care îi va sta alături pentru totdeauna trebuie să îi înțeleagă meseria și stilul de viață.

Designerul este preocupat de activitatea profesională, în timp ce viața sentimentală este lăsată pe locul secund al priorităților, în acest moment al vieții.

Cătălin Botezatu, despre relația cu Bianca Drăgușanu. De ce nu s-a mai afișat cu nicio femeie

Este burlac, este faimos, arătos, carismatic, dar greu de cucerit. Acesta este, pe scurt, Cătălin Botezatu, care, după relația cu Bianca Drăgușanu, nu s-a mai afișat cu nicio altă femeie.

”Mă regăsesc bine în singurătatea mea și efectiv nu am timp să mă gândesc la o relație. Știu că întotdeauna o relație înseamnă timp acordat persoanei iubite, să îi faci toate poftele.

Ori, eu traversez altă perioadă, trebuie să am, în primul rând, grijă de mine și, nu în ultimul rând, chiar dacă am o maturitate profesională, să cultiv ceea ce am făcut până acum din punct de vedere profesional.

Ar trebui să găsesc o femeie care să mă înțeleagă, să aibă și acest simț al aventurii, ca și mine, să îmi înțeleagă munca”, a declarat designerul.

Bianca Drăgușanu Botezatu șiau avut o relație controversată, cu năbădăi, discuții aprinse, dar cu multă iubire. Designerul și acum vorbește frumos despre cea care i-a fost parteneră de viață.