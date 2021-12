Cătălin Botezatu, o persoană superstițioasă. Care sunt obiceiurile designerului de Revelion

Creatorul de modă este cunoscut ca fiind o persoană superstițioasă, de aceea sunt câteva obiceiuri de care ține cont la fiecare final de an, de Revelion.

Fie că este la o petrecere în țară, fie că este în străinătate are grijă să treacă în noul an cu bani și nu oriunde, ci în pantofi.

Un alt obicei păstrat an de an de Cătălin Botezatu este cel cu strugurii. Concret, vedeta mănâncă 12 boabe pentru fiecare lună din an și spune că acest lucru chiar i-a adus noroc.

Cătălin Botezatu, obiceiuri și tradiții de Revelion. De ce ține cont designerul

„De Revelion obișnuiesc să mănânc câte 12 boabe de struguri deoarece am constatat de-a lungul anilor că îmi aduce foarte mult noroc acest obicei.

Îmi pun bani în încălțări sau în șosete deoarece se spune că este bine să calci pe bani în noaptea dintre ani, pentru a avea parte de ei”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru

Un alt obicei de care ține cont celebrul are legătură cu o culoare anume. Fostul jurat de la „Bravo, ai stil” are grijă să poarte mereu roșu pentru a-i aduce noroc.

Vedeta nu renunță la obiceiurile sale, care se pare că au fost de bun augur în ultimii ani. În schimb, designerul nu pune mare accent pe tradițiile de Crăciun.

De mai bine de 10 ani nu mai împodobește bradul de sărbători în propria locuință, dar asta nu înseamnă că magazinele și atelierele sale nu „îmbracă” haine de Crăciun.

Cătălin Botezatu, planuri pentru anul 2022

Cătălin Botezatu speră să i se îndeplinească dorințele în noul an pentru că are foarte multe planuri pentru 2022. Vedeta vrea să-și vadă finalizate toate proiectele din momentul de față.

Fericirea și sănătatea sunt pe primul loc pentru celebrul creator de modă, care în ultima perioadă a avut mai multe probleme medicale din cauza stresului și oboselii accentuate.

„Îmi doresc sănătate, îndeplinirea proiectelor și fericire. Știi cum e la mine, să arăt și să demonstrez ceea ce pot. Am o familie extraordinară, tot ce îmi doresc”, a completat designerul.