Cătălin Botezatu vrea să pună pe picioare o afacere de milioane. Alături de Clara Rotescu și alți cinci parteneri de afaceri va deschide mai multe magazine în Emiratele Arabe Unite.

În acestea se vor vinde pantofi, haine, accesorii făcute doar de designeri români.

Botezatu a povestit că a văzut mai multe locații și a discutat cu diferiți arhitecți.

Cătălin Botezatu, pregătit să dea marea lovitură în 2022. Cu ce afacere vrea să facă bani mulți

Cătălin Botezatu este de ceva vreme în Dubai. A plecat în vacanță, dar nu a uitat nici de afaceri. Cunoscutul creator de modă vrea să deschidă mai multe magazine în Emirate, alături de Clara Rotescu și încă cinci asociați.

Botezatu a văzut deja mai multe locații și speră ca totul să fie pus la punct până în luna septembrie a anului următor.

“Suntem în Dubai până pe 23 decembrie. Numai noi, iar între discuții despre afaceri, dar ne și relaxăm. Ieri ne-am dat pe tiroliană, facem plajă, mergem la căutătorii de perle.

Avem treabă în Dubai pentru că vrem să deschidem un magazin multibrand de designeri români din septembrie, în mai multe locuri în Emirate.

Deocamdată am văzut spații de magazine și am avut diferite întâlniri cu arhitecți. Am îmbinat utilul cu vacanța. Suntem o echipă de 7 oameni și suntem numai în întâlniri peste întâlniri, însă avem timp și pentru distracție, pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul”, au declarat Botezatu și Rotescu

De-a lungul anilor, în mai multe țări din Europa. Este unul dintre puținii designeri români care a avut prezentări de modă pe toate continentele. Acesta este renumit și pentru faptul că la prezentările sale se ocupă personal de scenografie, regie, coloana sonoră, dar și de stiling.

Ce avere are Cătălin Botezatu

S-a spus că Botezatu 100 de milioane de euro. Cunoscutul designer nici nu a confirmat, nici nu a infirmat zvonurile.

“Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milioane. Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”, a spus Botezatu în podcastul lui Radu Tibulcă.