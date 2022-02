Cătălin Botezatu, pregătit pentru orice nuntă. Fotomodelele designerului au strălucit pe scenă

Cătălin Botezatu a fost în centrul atenției zilele acestea la un târg de nunți din București, organizat la Palatul Parlamentului.

Celebrul designer i-a așezat în ordine băieții din echipa lui de fotomodele și i-a pus să defileze în costume pentru nunți, care mai de care mai impresionante.

Cătălin Botezatu: ”Din 24 de ore, 20 de ore le muncesc”

Nici el nu a fost mai prejos, îmbrăcat într-un costum ceva mai îndrăzneț a atras toate privirile, mai ales atunci când s-a afișat alături de faimosul coregraf, Wilmark. ( ).

ADVERTISEMENT

”Acest târg este special din toate punctele de vedere. Din punctul meu de vedere, cel puțin, este cel mai tare târg ever din România și nu numai”, a declarat Cătălin Botezatu, la finalul prezentării din Parlament.

Pentru ca totul să arate impecabil în plan profesional, ”Din 24 de ore, 20 de ore le muncesc”, susține Cătălin Botezatu.

ADVERTISEMENT

Totodată, designerul a mărturisit că și-a sacrificat mult timp liber pentru ca totul să iasă ca la carte în carieră, dar și că pe lângă rezultatele bune, se ascund multe momente care nu i-au adus fericire.

Dragostea reprezintă unul dintre lucrurile pe care le-a sacrificat Cătălin Botezatu pentru carieră. El a dezvăluit că de la an, la an, pretențiile au început să-i crească și că, la rândul său, nu poate avea pe oricine, așa cum dă de înțeles.

ADVERTISEMENT

”Viața mea de dincolo de reflectoare nu există, pentru că din 24 de ore, 20 de ore le muncesc. Am înțeles că nu poți să ai și una și cealaltă, adică și o viață personală, asta înseamnă și fericire, și succes. Am ales succesul, am ales cariera, sunt un carierist și atunci m-am sacrificat.

Și nu de alta, dar pentru mine noțiunea de fericire rămâne o noțiune de dicționar. Este efemeră, este trecătoare, este un lucru de moment, de stare, pe care o regăsești din când în când, te regăsești în ea din când în când. Aș fi ipocrit să spun că am fost fericit de-a lungul anilor așa linear, nu.

ADVERTISEMENT

Am avut doar momente. Chiar dacă pare că pot avea pe orice și pe oricine, nu e chiar așa. Trecând anii, devii mai selectiv, devii mai profund și atunci pretențiile cresc”, a afirmat Cătălin Botezatu, pentru

De-a lungul anilor, , însă cu niciuna nu a reușit să-și întemeieze o familie sau să meargă în fața altarului. Unele dintre cele mai notorii relații ale lui Cătălin Botezatu sunt cele cu: Bianca Drăgușanu, Tania Budi sau Bianca Brad.