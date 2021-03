Cătălin Botezatu, prima apariție publică după operație: „Nu-mi place să îmi plângă lumea de milă”

Cătălin Botezatu este într-o stare bună după operația prin care a trecut recent. Creatorul de modă a vorbit despre cum se simte și a dorit să îi liniștească astfel pe cei care și-au făcut griji pentru starea sa de sănătate.

Juratul de la Bravo, ai stil a spus că este într-o stare bună acum, preferând să rezerve anumite detalii ale intervenției pe care a suferit-o pentru el.

Problemele de sănătate ale lui Bote sunt mai vechi, în urmă cu mai bine de un an designerul suferind mai multe operații după ce i-a fost depistat un cancer.

Cătălin Botezatu se simte bine după operație

Creatorul de haine a vorbit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima Tv despre cum se simte și a profitat de această ocazie urându-le femeilor, cu întârziere, un sincer și călduros „La mulți ani” pentru ziua de 8 Martie.

„Acum sunt ok. Acum un an și jumătate am suferit o intervenție destul de delicată. A fost vorba despre un cancer. Au urmat apoi cinci operații destul de grele. Nu-mi place să îmi plângă lumea de milă. Cancerul e o boală destul de grea. Eu sunt unul dintre oamenii fericiți.

Întotdeauna apar complicații, dar depistate la timp te pot salva de alte operații mai grave”, a declarat Cătălin Botezatu la Prima TV.

Creatorul de modă are 5 stenturi la inimă

În ciuda multiplelor probleme de sănătate cu care s-a confruntat designerul vestimentar, a reușit să păstreze imaginea unui om pe lângă care greutățile trec cu ușurință, chiar dacă a avut de multe ori de suferit.

Creatorul de modă a fost depistat cu cancer de colon, iar pe lângă asta are și 5 stenturi la inimă. Botezatu a spus într-un interviu în urmă cu ceva timp că este mereu după el cu un pumn de pastile, iar în ultima vreme problemele de sănătate l-au însoțit inclusiv în platoul de la Bravo, ai stil, de unde a fost luat în urmă cu doi ani cu Salvarea.

