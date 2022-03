Cătălin Botezatu, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a operat la față. Ce secret are pentru a arăta mereu tânăr

Cătălin Botezatu a fost criticat pentru unele fotografii postate pe rețelele de socializare, iar fanii chiar au crezut că acesta a suferit o intervenție estetică. Nu este cazul, comentează designerul, care a și dezvăluit ce face pentru a arăta foarte bine.

Cătălin Botezatu se apără și spune că nu a folosit niciun filtru. Neagă operațiile estetice

a explicat că nu a folosit niciun filtru pentru înfrumusețare, iar efectul pielii bronzate este natural, pentru că abia s-a întors dintr-o vacanță.

De asemenea, designerul a recunoscut că are un secret pentru ca tenul să îi arate foarte bine, anume niște fiole cu efect de lifting. Efectul este temporar și ține 24 de ore, a mai explicat Botezatu.

„Nu am folosit niciun filtru, nimic, în plus eram bronzat pentru că venisem dintr-o deplasare, am fost într-o croazieră. Ochii îi am verzi spre albastru pentru că așa îi am din naștere!

Am momente în care arăt OK, eu folosesc niște fiole pe care mi le da prietena mea Diana Baicu, care au un efect de lifting, întind pielea și țin 24 de ore”, a spus acesta, conform !.

Cătălin Botezatu insistă că nu are nicio operație la față, după criticile din mediul online

a mai vorbit și despre faptul că, la o privire mai atentă, pot fi văzute inclusiv ridurile. Deocamdată, el nu are nicio intervenție la nivelul feței, dar este foarte deschis pentru a face acest lucru.

Conform lui, odată ce va apela la astfel de proceduri, va fi un om total schimbat.

„Pentru dinți sunt recunoscut că am dinți frumoși! Dacă te uiți la poză și dai zoom cu atenție, se văd ridurile de la ochi, laba gâștii…

Nu am nicio intervenție la nivelul feței, când o să-mi fac o să fiu altul, dacă se face zoom pe poze se vede că sunt riduri pe față!”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru sursa citată anterior.