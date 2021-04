Cătălin Botezatu, regele opulenței! Fotografii cu luxoasa destinație unde a ajuns designerul: „Hotelul meu de suflet”

Cătălin Botezatu a ajuns într-o nouă destinație specială, după periplul său prin Kenya din urmă cu câteva săptămâni. Creatorul de modă a postat pe pagina sa de Instagram imagini cu hotelul în care s-a cazat, iar fanilor le-au picat plombele când au văzut cât de bine o duce juratul de la Bravo, ai stil.

Bote se află în vacanță în El Gouna, Egipt, și a dorit să împărtășească anumite imagini cu persoanele care îl urmăresc în mediul online, arătându-le complexul în care s-a cazat.

Pe filmări, Botezatu le mărturisește fanilor că locul unde a ajuns este unul din preferatele sale, acesta fiind și motivul pentru care a ales să înregistreze câteva imagini ca să se bucure și muritorii de rând măcar cu clătitul ochilor.

Cătălin Botezatu, clipe de vis în El Gouna, Egipt, la unul din cele mai luxoase hoteluri

„Bună, dragii mei! Am venit la hotelul meu de suflet și de inimă, la castel, la Maison Bleu, am suita 8 la fel de frumoasă, cu celebrele candelabre de Murano, cu celebrele covoare de Buhara… Un pat superb, un alt candelabru, un mobilier splendid, splendid, splendid, un dressing imens, am și multe bagaje, nu de alta, celebra baie din marmură, cada îngropată”, le povestește Cătălin Botezatu fanilor de pe Instagram în timp ce filmează interiorul locului în care s-a cazat.

Pe fundalul înregistrării, în orice colț al suitei, se aude o muzică la pian, care pe creatorul de modă l-a copleșit imediat după ce a pășit în cameră, fiind de-a dreptul fascinant de atmosfera hotelului său preferat.

O noapte te poate costa aproximativ 2.400 de lei

Dacă vrei să te bucuri de confortul și luxul în care Botezatu petrece de câteva ore aproape de Hurghada, Egipt, trebuie să scoți doar pentru o noapte cel puțin 2.000 de lei din buzunar, iar suitele premium pornesc de la 2.400 – 2.500 de lei pe noapte la hotelul Maison Bleu.

El Gouna (laguna în limba română) este unul din cele mai scumpe restorturi turistice din Egipt, deținut de Samih Sawiris și dezvoltat de Orascom Hotels and Development încă din 1989.

Complexul se află la 20 de kilometri nord de Hurghada, o altă destinație cunoscută din țara piramidelor, și cuprinde 10 kilometri de coastă și 20 de insulițe înconjurate de lagune. Resortul se află la 25 de kilometri distanță de Aeroportul Internațional din Hurghada, deci se poate ajunge foarte ușor acolo.

