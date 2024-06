Cătălin Botezatu, sfaturi ferme pentru mirese! Ce rochii să nu își aleagă, sub nicio formă: ”Este out of fashion”

Cătălin Botezatu a împărtășit o serie de sfaturi pentru miresele care vor să strălucească la nunta lor. Și, printre altele, le-a dat un sfat cât se poate de important legat de rochii. Să renunțe la ceea ce, acum, este cu totul și cu totul ieșit din modă.

Ce rochii de mireasă sunt depășite în viziunea lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a dezvăluit, conform , ce rochii de mireasă nu trebuie purtate în acest an. Și, spune el, nu mai suportă să vadă rochii de tip crinolină, ieșite de mult din modă. Și nici corsetele care să strângă prea tare bustul nu mai sunt de admirat.

ADVERTISEMENT

„Eu recomand tot timpul mireselor să nu mai cumpere rochii din alea tip crinoline, că nu se mai poartă. Eu am văzut că și cele cu plinuțe insistă pe ideea de crinoline, ceea ce este out of fashion de mult.

Chiar dacă ai forme, înțeleg, dar nu trebuie neapărat să te încorsetezi, cu partea de sus in corsetul din ăla care să-ţi pună sânii pe undeva peste buze, care si alea sunt mărite, şi apoi varza, butelia, butelia cu husă. Nu se mai poartă asta.

ADVERTISEMENT

Făceţi-vă lucruri îndrăzneţe! Făceţi-vă lucruri care sa fie cu tăietură! Tăietura aceea care ascunde anumite forme mai mari. Unde corpul vă permite, categoric, faceți rochii mulate apropiate de linia corpului, cu trene, cu cloșuri ample, dar renunțați la verzele astea, că mă sinucid eu, și renunțați la turcisme”, spune Cătălin Botezatu.

Mai mult decât atât, susține Cătălin Botezatu, este anormal să nu fie aleasă o rochie făcută la comandă. Ba chiar, spune el, denotă că totul este ”pe ieftin”. Iar creatorul de modă este categoric în ceea ce înseamnă adevăratul fashion legat de .

ADVERTISEMENT

Cătălin: ”200 de euro dai, 200 de euro faci”

„Nu vă bucurați că mergeți la un târg de nunți și acolo găsiți o rochie cu 200 de euro, pentru că 200 de euro dai, 200 de euro faci. Iar cei care vă vin la nuntă și vă sunt cunoscuţi, o să zică: `Bă, a făcut o nuntă frumoasă. Poate au băgat o sumă mare de bani în această nuntă, dar n-au fost în stare să-și ia o rochie`.

Nu neapărat de la Botezatu. O rochie făcută pe comandă. O rochie made to major, făcută pe comandă, înseamnă adevăratul fashion, adevăratul haute couture, made to major sau bespoke, atât la bărbați cât și la femei”, mai spune designerul.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, mai precizează Cătălin Botezatu, când vine vorba de , lucrurile s-au mai schimbat. Conform designerului, acum se caută culorile inspirate din natură, mai ales nuanțe ale pământului.

De asemenea, când vine vorba de ținute, se alege lejeritatea. ”Se poartă lucruri foarte vaporoase, se poartă lucruri care să-ți dea lejeritate în mișcare, se poartă voaluri, mătăsuri, se poartă imprimeuri florale”, mai precizează Cătălin Botezatu.