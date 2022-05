Cătălin Botezatu vrea să părăsească definitiv România. Și-a ales deja destinația: „Mă voi retrage”

Cătălin Botezatu nu are de gând să îmbătrânească în România! Creatorul de modă susține că este tot mai aproape de momentul în care trebuie să-și facă bagajele definitiv pentru a trăi într-unul dintre paradisurile acestei planete.

Cătălin Botezatu plănuiește plecarea din România

Bote a mai spus că la un moment dat se va retrage peste mări și țări, însă de data asta a făcut-o cu mai multă convingere ca niciodată. Bali pare să fie destinația la care Bote visează, unde s-a dus de câteva ori în vacanță.

a spus la Antena Stars că și-a pregătit deja terenul din punct de vedere financiar pentru retragerea în Bali. Acesta ar putea să plece din România chiar la anul, în funcție de noutățile care vor mai apărea în viața sa.

Multă lume se întreabă din ce va trăi Botezatu în Bali. Ei bine, designerul are strânși niște bani din toată cariera sa în modă. Chiar dacă ar putea să o ducă bine fără să muncească, nu va putea sta fără să facă nimic.

Acesta are în plan construirea unui hotel boutique de care se va ocupa după ce se va stabili în țara asiatică. Cu alte cuvinte, Bote e decis să dea moda pentru această afacere și pentru noua viață care îl așteaptă la mii de kilometri distanță.

Creatorul de modă vrea să se retragă în Bali

„Spre bătrânețe, am făcut deja niște achiziții în acest sens, mă voi retrage în Bali. Am spus-o deja. Acolo voi construi un hotel boutique de care chiar să am grijă.

Bine, nu știu când. Aș vrea, nu am spus că știu. Aș vrea, poate să fie la anul. Poate să fie peste 10 ani”, a declarat Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu este pasionat, pe lângă haine și petreceri de lux, de călătorit. În ultimii ani, acesta a fost mai mult plecat decât în țară.

Printre locurile pe care le-a vizitat se numără sudul Franței, continentul african, Madeira și Maldive.