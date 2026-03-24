Cătălin Căbuz, reacție surprinzătoare după ce a fost convocat în premieră la națională pentru Turcia – România: „Nu se aștepta”. Dani Coman, dezvăluiri despre starea de spirit a portarului după gafa cu U Cluj

ADVERTISEMENT

Cătălin Căbuz a primit poate cea mai importantă veste a carierei. Portarul celor de la FC Argeș, revelația din Superliga, a profitat de accidentarea lui Mihai Popa de la CFR Cluj și a fost convocat în premieră la echipa națională de seniori a României. Daniel Coman, președintele clubului din Trivale, a vorbit cu FANATIK și a declarat că goalkeeperul este extrem de motivat. Coman are mare încredere în jucătorul său. Oficialul echipei a spus câteva cuvinte și despre transferul său de la FC Hermannstadt.

Un mare merit al sezonului excepțional traversat de FC Argeș îl are și Cătălin Căbuz. A fost unul dintre cei mai buni portari din Superliga României, deși în ultima etapă a comis o gafă de proporții în duelul cu Universitatea Cluj. Acesta a dat pe lângă minge la o fază simplă, iar balonul a intrat în poartă.

ADVERTISEMENT

pentru meciurile din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, după ce Mihai Popa, goalkeeperul celor de la CFR Cluj, a suferit o accidentare musculară. Momentan, se pare că titular va fi fie Marian Aioani de la Rapid, fie Ionuț Radu, asta doar în cazul în care portarul celor de la Celta Vigo va fi apt din punct de vedere medical.

Dani Coman, cuvinte de laudă pentru Cătălin Căbuz după convocarea la echipa națională

, a vorbit cu FANATIK despre progresul din acest sezon al lui Cătălin Căbuz. Acesta a dat de înțeles că portarul a rămas surprins de convocarea la echipa națională. Mai mult, oficialul grupării din Trivale a oferit câteva detalii și din schimbul pe care piteștenii l-au făcut cu Hermannstadt. Cătălin Căbuz a ajuns în lotul lui Bogdan Andone după ce Lazar a fost cedat la Sibiu.

ADVERTISEMENT

„Nu ne-am tras doar portar de națională. Datorită lui Căbuz am ajuns în play-off, mai ales datorită evoluției sale extraordinare din meciul cu Dinamo. Iată că a fost un schimb foarte bun pentru noi și vreau să îi mulțumesc lui Cătălin pentru evoluțiile lui și, în proporție mare, am ajuns în play-off și datorită lui. S-a decis în ziua jocului, pe ultima sută de metri, să îl cedăm pe Lazar și să vină el. Sunt convins că, dacă ar fi rămas la Hermannstadt, nu ar fi fost convocat la echipa națională. Nu se aștepta să fie convocat și e foarte fericit. E o încununare a muncii din întreaga carieră. E un portar devotat și fotbalul și viața l-au răsplătit pentru că a fost corect. Vestea a primit-o chiar înainte de meci. Apoi, din cantonament, a plecat către Mogoșoaia. Cei din staff-ul naționalei s-au orientat foarte bine din punctul meu de vedere și a intrat în vizorul selecționerului după evoluțiile pe care le-a avut la FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Eu nu cred că această greșeală din meciul cu U Cluj îl va afecta, pentru că e un bărbat puternic. Plus că nu a fost o greșeală tehnică de portar, ci doar una de plasament greșit a piciorului stâng. Sincer, la cât de bine a apărat, îi mai dau dreptul să mai greșească. Am stat de vorbă cu el și nu e sub nicio formă afectat. A însemnat foarte mult pentru el și faptul că galeria i-a scandat numele. Eu cred că nu vom avea probleme la portari, indiferent cine va fi acolo. Își va face treaba și nu va fi un impediment. Ca fost portar al naționalei, îmi pare rău și de Radu și Popa, care s-au accidentat. Eu am încredere în toți trei, dar cred că Marian Aioani are prima șansă. Îl văd capabil să apere poarta echipei naționale la meciul cu Turcia și eu îl apreciez foarte mult. Nu mă surprinde nici convocarea lui Laurențiu Popescu, pentru că a avut evoluții foarte bune”, explică Dani Coman.

ADVERTISEMENT

Ce spune Dani Coman despre gafa lui Căbuz din meciul cu U Cluj

În plus, Dani Coman a spus câteva cuvinte și despre eroarea pe care Cătălin Căbuz a comis-o recent în meciul cu Universitatea Cluj. Președintele celor de la FC Argeș este de părere că, inevitabil, astfel de momente se pot întâmpla în viața unui portar, însă are încredere că jucătorul va reuși cu brio să treacă peste acest moment destul de dificil.

„E clar că va fi vacarm și eu am jucat în astfel de meciuri. Fără discuție că simți presiune pe un astfel de stadion și la o asemenea partidă încă de când vezi convocarea, dar, în același timp, când îți cântă imnul nu dorești decât să înceapă meciul cât mai repede. Nu simți nimic altceva, nu auzi nimic din tribune sub nicio formă. Nu cred că vor fi probleme de comunicare cu fundașii.

ADVERTISEMENT

Mentalul contează foarte mult, pentru că toți portarii se antrenează, fac plonjoane, dar aici se face diferența, mai ales la echipa națională. Contează și să ai o intervenție bună la începutul meciului, dar, pentru mine, de exemplu, nu conta foarte mult. Sunt portari care se încarcă astfel foarte mult pozitiv. Cătălin Căbuz a fost pregătit tot timpul din punct de vedere psihic, chiar dacă a venit practic din play-out să joace direct la o echipă care se bătea pentru play-off. Cu Dinamo a demonstrat că e foarte puternic mental”, a declarat Dani Coman în exclusivitate pentru FANATIK.