Cătălin Cazacu, despre afacerea de milioane a fostei iubite, Denisa Tănase de la MyGeisha, și ruptura de Ramona Olaru: „Eu beau vin pe datorie”

Cătălin Cazacu și-a deschis sufletul în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a răspuns unor întrebări fierbinți despre viața sa amoroasă, și nu numai.

Cătălin Cazacu, despre femeile din viața lui. Ce a zis de Denisa Tănase și Ramona Olaru

l-a trecut pe Cazacu prin relațiile sale extrem de cunoscute de publicul larg. Despre divorțul de fosta soție, de pildă, a spus că a fost unul destul de greu. Relația cu femeia cu care s-a iubit a fost una complicată, motociclistul mărturisind că la început erau să se omoare unul pe celălalt.

Cătălin Cazacu n-a evitat nici subiectul relației cu . Bărbatul a declarat că s-a jurat în biserică să nu se mai întoarcă niciodată la asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani.

„M-am jurat în biserică că nu mă mai întorc la Ramona”

„M-am jurat în biserică că nu mă mai întorc la Ramona. Noi am fost prieteni de foarte mult timp. Am fost prieteni buni. Ulterior, am considerat cumva că poate e oportun. Am fost împreună doi ani. A fost singura dată când eu m-am pus în genunchi. Am fost acuzat de foarte multe lucruri, niciodată nu m-am disculpat și nici nu o să o fac. Consider că adevărul trebuie să îl știu eu. Dacă eu pot să trăiesc cu acel adevăr, restul numai contează.

Când am fost cu Ramona, a fost momentul în care eu am considerat că poate trebuie să fac altceva cu viața mea. Am cerut-o de soție și a zis da. Ulterior, nu s-a mai ajuns acolo. În momentul de față cred că amândoi ne bucurăm că nu s-a mai ajuns acolo. Cine știe câți ani ajungeam să ne chinuim unul pe altul”, a mărturisit Cătălin Cazacu pe YouTube.

Despre afacerea Denisei Tănase: „Eu sunt aici cu tine și beau vin pe datorie”

Cazacu a mai spus că într-o relație cel mai mult contează liniștea. A mai zis că nu a înșelat-o niciodată pe Ramona, printre altele. În discuția cu Măruță, Cătălin Cazacu a vorbit și despre fosta lui parteneră, Denisa Tănase. Despre afacerea de succes a acesteia, MyGeisha, a avut numai cuvinte de laudă. O apreciază pentru faptul că a reușit să facă milioane din parfumuri și produse cosmetice.

„La momentul ăla ea nu deschisese încă, dar avea ideea de foarte mult timp. Ea îmi tot spunea să aducem parfumuri din Dubai. Eu îi zic ”cine draci o cumpăra parfumuri din Dubai în România, mai bine cumpărăm dronă”.

Deci din punct de vedere al business-ului eu stau blană. Ne-am despărțit, ea s-a dus și a adus adus parfumuri din Dubai, iar acum e milionară, bravo ei. Eu sunt aici cu tine și beau vin pe datorie”, a declarat Cazacu.

O altă femeie care și-a pus amprenta asupra vieții lui Cazacu este mama lui. De la ea, spune , a învățat cum să facă bani cu adevărat.

„80% din chestiile din afaceri le-am învățat de la ea. Diferența dintre noi a fost prea mare ca să pot să fiu mai apropiat de ea. În schimb, am putut să trag cu ochiul și am văzut că are foarte multe greșeli, asta pentru că e Rac. Așa sunt Racii, doi pași înainte, doi pași înapoi. Ce am apreciat și ce mi se pare senzațional e că mama și tata au avut curajul să mă lase să îmi fac de cap”, a adăugat Cazacu.