Se pare că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit după ce au fost împreună în vacanță în Zanzibar.

Primele certuri ar fi apărut chiar în timp ce petreceau pe meleaguri străine.

Cătălin Măruță a încercat să afle adevărul, dar Cătălin Cazacu a reușit să evite subiectul.

Cătălin Cazacu, nicio vorbă despre despărțirea de Ramona Olaru. Cum a reacționat când a fost lua la întrebări

Nimic nu prevestea ruptura dintre . Cei doi își petreceau foarte mult timp împreună și păreau să aibă o relație frumoasă. Sărbătorile de iarnă le-au petrecut în Zanzibar. Se pare că acolo s-ar fi certat și la revenirea în țară și-au spus adio.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cazacu a fost invitat în cadrul unei emisiuni, dar în momentul în care a fost luat la întrebări a reușit să evite o discuție despre Ramona Olaru. Nu a suflat niciun cuvânt despre relația cu blondina. S-a ținut de glume și a fost destul de degajat.

Atunci când Cătălin Măruță a încercat să-l surprindă și i-a spus că este un bărbat implicat într-o relație, Cazacu a reușit să ocolească un răspuns concret.

ADVERTISEMENT

“Cătălin Cazacu: Nu m-a furat nimeni în Zanzibar. Ce să ia de la mine, bani nu sunt, actele ce să facă cu ele, că sunt urâțel, nu mai e cui să i le vândă. Am stat puțin. E pentru prima dată în șase ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum două zile nu am avut geacă.

Cătălin Măruță: Acum faptul că ai o iubită, lucrurile s-au schimbat în viața ta și nu puteai să rămâni acolo.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cazacu: Îți mulțumesc că evidențiezi tot timpul lucrurile pozitive. Mă faci să mă simt… frumos.”

Motociclistul a povestit că el a muncit în noaptea dintre ani, în schimb Ramona Olaru s-a distrat de minune.

ADVERTISEMENT

“Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm, a mai declarat Cătălin Cazacu”, în carul

Au fost foarte buni prieteni, și-au petrecut mult timp împreună, iar în final s-au apropiat unul de celălalt. Vedeta recunoștea în urmă cu ceva vreme că traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa.