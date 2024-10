Cătălin Cazacu face mărturisiri despre relația sa cu Ramona Olaru. După acuzațiile primite, campionul la motociclism afirmă cu tărie că nu a trădat-o pe fosta lui logodnică.

Cătălin Cazacu rupe tăcerea despre relația cu Ramona Olaru: „Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la ea. A fost singura dată când am îngenuncheat, dar nu a meritat.”

Cătălin Cazacu a fost invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit deschis despre relația lui din trecut cu Ramona Olaru. Fostul motociclist a dat mai multe detalii despre ce a dus la ruptura dintre ei, care a avut loc la începutul anului trecut.

Deși erau logodiți, Cătălin și Ramona au decis să meargă pe drumuri separate. Cererea în căsătorie avusese loc într-o vacanță în Grecia, dar lucrurile nu au mers așa cum sperau ei. După despărțire, , iar prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani a lăsat să se înțeleagă că acesta ar fi fost adevăratul motiv al rupturii.

Cătălin Cazacu susține că nu a înșelat-o pe Ramona Olaru

În podcast, Cătălin a negat categoric că ar fi înșelat-o pe Ramona, în ciuda zvonurilor care au circulat o perioadă în presă. El a explicat că nimeni nu știe adevărul absolut într-o relație, dar că e important să nu pui partenerul în situația de a-și pune întrebări.

Mai mult, Cazacu a sugerat că el a avut suspiciuni legate de fidelitatea Ramonei, deși nu le-a putut confirma niciodată.

„Răspunsul este nu (n.r dacă a înșelat-o pe Ramona Olaru). Eu cred că adevărul absolut nu-l deține nimeni, niciodată. Fiecare dintre noi, într-o relație, este dator să nu îl pună pe celălalt în situația să își pună întrebări sau să nu aibă răspunsuri la anumite întrebări.

Dacă există o suspiciune că tu, într-o seară, ai fost în acel loc… eu n-am de unde să știu dacă tu ai fost în acel loc. Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi – doar voi doi o să știți acel adevăr. Tu poți să-mi spui ceva, el poate să-mi spună același lucru, dar n-o să știu niciodată adevărul. Ca acest lucru să nu existe, nu ajung în situația aia. E simplu, ca să n-avem suspiciuni, eu n-ajung niciodată între patru pereți cu o femeie”, a spus Cătălin Cazacu în podcastul „Acasă la Măruță”, potrivit .

Cătălin Cazacu dezvăluie singurul regret din relația cu Ramona Olaru

Cătălin Cazacu spune că nu mai există nicio șansă de împăcăre cu Ramona Olaru. Fostul campion la motociclism a mărturisit că a jurat într-o biserică El crede că doi oameni ar trebui să fie împreună doar dacă amândoi sunt fericiți în relație.

Bărbatul consideră că nu are rost să rămâi într-o relație dacă unul dintre parteneri nu se simte bine, sugerând că acesta ar fi fost și cazul în fosta relație cu Ramona.

„Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la Ramona. Consider că doi oameni trebuie să fie într-o relație pentru că le e bine la amândoi. Dacă unuia nu îi este bine, de ce să stai acolo? (…) Noi am fost prieteni foarte mult timp.

Ulterior, am considerat că, poate, e oportun. Am fost împreună doi ani de zile. A fost singura dată când eu m-am pus în genunchi. A fost momentul când eu am crezut, poate greșit, că e momentul să fac altceva cu viața mea”, a povestit el în cadrul aceluiași podcast.

Cătălin și Ramona au fost buni prieteni înainte să formeze un cuplu

Vorbind despre trecutul lor, Cazacu a dezvăluit că el și Ramona au fost prieteni foarte buni înainte să se implice romantic. Povestea lor de dragoste a durat doi ani, iar cererea în căsătorie a fost un moment important pentru el deoarece a fost prima dată când a îngenuncheat în fața unei femei cu un inel de logodnă.

Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Cătălin este că au stricat prietenia lor încercând să formeze un cuplu. El a spus că acum nu mai vorbesc deloc și că mai pot reveni la stadiul de prieteni.

„Noi, ca prieteni, am fost super mișto. Cel mai mare regret al meu este că am stricat o prietenie. Am încercat marea cu degetul. Nu mai vorbim. Ce să ne zicem? Nu mai putem fi prieteni, nu merge. Nu ne sunăm. Nu cred că avem ce să ne spunem. Nu mai putem fi prieteni, s-a dus. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu aș mai îngenunchea, mi se pare că nu a meritat. S-ar putea ca, la sfârșitul acestei vieți, să fi meritat altcineva mai mult decât ea acel îngenuncheat pentru prima oară. Ăsta e singurul meu regret”, a încheiat Cătălin Cazacu, potrivit sursei.