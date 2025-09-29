Cătălin Cherecheș a pierdut procesul cu ANI și trebuie să plătească peste 500.000 de euro. Lovitură teribilă primită în spatele gratiilor

Lovitură teribilă pentru Cătălin Cherecheș, primită în spatele gratiilor. Fostul primar din Baia Mare a pierdut procesul cu ANI și e bun de plată.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cherecheș a pierdut procesul cu ANI. Trebuie să plătească peste jumătate de milion de euro

Cătălin Cherecheș, primarul condamnat din Baia Mare, a pierdut procesul cu și este obligat să achite aproape 2,7 milioane lei (540.000 de euro), o sumă pe care n-a putut-o justifica. Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită (un alt dosar) iar în prezent se află în închisoare.

Decizia în procesul cu ANI a fost luată de Curtea de Apel Cluj, în dimineața zilei de luni, 29 septembrie 2025. Hotărârea nu este definitivă.

ADVERTISEMENT

Decizia Curții de Apel Cluj în dosarul Cherecheș vs ANI

”Admite sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Ordonanţa nr. 2/28.11.2019 pronunţată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei cercetate Cherecheş Cătălin, în contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Integritate.

Constată că persoana cercetată a dobândit nejustificat suma de 2.685.708,318 lei şi, în consecinţă obligă persoana cercetată la plata acestei sume în favoarea Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Obligă pe intimatul Cherecheş Cătălin la plata sumei de 1.054 lei în favoarea petentei Agenţia Naţională de Integritate, reprezentând cheltuieli de judecată.

ADVERTISEMENT

Respinge cererea intimatului Cherecheş Cătălin privind restituirea cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 29 septembrie 2025”, se arată decizia Curții de Apel Cluj.

ADVERTISEMENT

Seiful din Germania. Cum scotea fostul edil bani din țară

Dosarul a început în anul 2020, după ce Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj a dispus sesizarea instanței în vederea confiscării sumei de 2.585.708,318 lei, pe care acesta nu o putea justifica. Fostul edil s-a apărat spunând că suma respectivă face parte dintr-un așa-zis ”dar manual” de 1,5 milioane euro primit de la mama lui, care vânduse un teren de 3,8 milioane euro.

O parte din bani ar fi fost cheltuiți pentru diverse obiecte de lux și servicii. Cherecheș spune că în 2012 și-a achiziționat un ceas Patek Philippe Nautilus de 25.000 de euro, a dat un împrumut de 150.000 de euro iar 400.000 de euro i-ar fi investit în campania s-a electorală. Beneficiarul ar fi fost omul de afaceri Cristian Șpan, cel care avea să-i devină .

ADVERTISEMENT

În raportul trimis în instanță de inspectorii ANI, consultat de FANATIK, apare informația potrivit căreia suma de 1,5 milioane euro ar fi fost retrasă integral din bancă, fie numerar, fie prin transfer. Ulterior, banii ar fi fost depozitați în două seifuri, unul în Germania iar celălalt în România.

ANI: Mama lui Cătălin Cherecheș scotea câte 10.000 de euro din țară, pentru ca banii să nu-i fie confiscați la graniță

”Martora (mama lui Cherecheș, n.r) a arătat că în decursul unui an efectuează șapte-opt deplasări în Germania, iar persoana evaluată (Cătălin Cherecheș, n.r.) efectua deplasări lunare. De asemenea, martora a arătat că transportarea unei sume de 10.000 de euro în Germania nu reprezintă un risc.

Nu a ținut o evidență a sumelor duse în Germania, iar în ceea ce privește sumele de bani folosite pentru achiziția de servicii media, arată că aceste sume de bani au provenit din banii depozitați în Germania, banii fiind transportați înapoi, tot în tranșe de câte 10.000 de euro, când nu exista disponibil în România”, se arată în dosarul lui Cătălin Cherecheș de la ANI.

Câți bani mai avea Cherecheș în seif în momentul în care a fost audiat de ANI

În momentul audierilor de la ANI, Cherecheș le-a spus inspectorilor că mai deține 300.000 de euro în seiful din Germania și 200.000 de euro în cel din țară. În 2023, când a fost condamnat, Cătălin Cherecheș nu mai deținea niciun leu în conturi bancare, potrivit propriei declarații de avere. El a încercat să fugă de pușcărie însă a fost prins de polițiști chiar în Germania, țara în care depozitase banii pe care îi viza Agenția Națională de Integritate.

Viorica Cherecheș, mama fostului primar din Baia Mare, este medic și a fost manager al spitalului din localitate. În 2016, ea a devenit deputat PNL, poziție pe care o ocupă și astăzi.