Cătălin Cherecheș, interviu eveniment: “Gigi Becali, unul dintre cei 5 bărbați care au rămas patrioți în țara asta!”. Exclusiv

Cătălin Cherecheş este un primar controversat. Foarte popular printre băimăreni, conduce de 10 ani destinele oraşului, însă nu toate lucrurile au mers ca pe roate. Cherecheş a fost suspendat în două rânduri din funcţie, a fost acuzat de DNA, chiar arestat preventiv în timpul campaniei electorale din 2016.

De fiecare dată a revenit la Primărie, acolo unde şi-a început al treilea mandat în 2020. FANATIK l-a vizitat pe Cătălin Cherecheş în biroul său din Baia Mare. Încăperea, bine luminată natural, avea pe un perete două table magnetice mari pe care erau scrise proiectele viitoare ale oraşului, în timp ce pe celălalerau aşezate mai multe icoane alături de trofee istorice obţinute de echipele din Baia Mare. Lângă ele era un uriaş portret al primarului.

Sportul şi credinţa, două valori ale lui Cherecheş sunt bine reprezentate simbolic în birou şi nu e de mirare că primarul din Baia Mare este un om care investeşte masiv în sport cu obiectivul declarat de a face performanţă. Moto-ul: “Copiii de aici nu trebuie să îşi găsească modelele la tv, ci în competiţiile sportive din Baia Mare”.

Cătălin Cherecheș, interviu eveniment: “Am făcut mult mai mult decât băimărenii se așteptau și decât au putut să perceapă”

Domnule Cherecheş, în primul rând aș vrea să vă întreb dacă sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat până acum ca primar al orașului?

– Sunt două mandate dacă e să o luăm după anii pe care trebuie să îi aibă fiecare mandat. Sincer, am făcut mult mai mult decât băimărenii se așteptau și decât au putut să perceapă. Și mă întreb uneori dacă nu am greșit abordând performanța sportivă într-un mod în care i-am făcut pe mulți dintre băimăreni să considere că Baia Mare este la același nivel cu Barcelona sau cu Parisul sau cu alte orașe care au la cel mai înalt nivel performanță în toate sporturile.

Din ce spuneți, așteptările erau foarte mari din momentul în care ați început să investiți în sport. Așa e?

– Nu. Așteptările le-am generat eu dând naștere unor proiecte care au dus la performanță. Și aici vă spun începutul. În 2011 când am devenit primar al acestui oraș, Baia Mare avea o echipă de handbal băieți, simbolul sportului, Minaur, în liga a doua. Nu în vârf, ci aproape să dispară. Era o echipă de handbal fete care retrograda, nu mai avea echipă de fotbal, avea o sală polivalentă în care sărea parchetul afară. Aveam o echipă de rugby care atunci făcea performanță, dar asta pentru că se ocupa Călin Matei, care susține această echipă, dar nu exista infrastructură. Primul lucru pe care l-am făcut, am încercat să găsesc variantele legale pentru a sprijini Am adus echipa de handbal băieți, Minaur, în Liga Națională, până în faza în care a ajuns în Champions League câștigând titlul și Cupa României, în 2015. Am adus echipa de handbal fete în postura în care în 2-3 ani la rând a câștigat campionatul, Cupa României și a jucat în Liga Campionilor, doi sau trei ani.

“Unii spun că se agață harta în cui, dar dacă nu ar fi cuiul nu ar mai sta nici harta”

Apoi au început și problemele…

– Așa cum se întâmplă de obicei în România, dacă nu faci lucrurile în București și le faci într-un colț al țării…acolo unde unii spun că se agață harta în cui, dar dacă nu ar fi cuiul nu ar mai sta nici harta, lucrurile trebuie să fie aruncate în derizoriu și să dispară. Iar lucrul ăsta s-a întâmplat în 2015 când ne-am trezit printr-o manevră specifică românilor din zona politică sau care coordonează politica. M-am trezit cu un dosar penal care bineînțeles că s-a materializat printr-o clasare după 4 ani. Dar asta a făcut ca cele două echipe să dispară, într-un fel. Tot ce am construit, în 2016 a fost anulat, pentru că din primăvara lui 2016 până în primăvara anului viitor am fost suspendat… În 2017 am luat totul de la zero.

„Pe unii i-am plătit chiar din buzunarul meu”

Deci dispariția echipei a ținut strict de problemele pe care le-ați avut în momentele respective?

– Da. Mi-au făcut și un alt dosar care avea legătură cu fotbalul de această dată, dar dosarul din 2015 care a făcut ca tot ceea ce înseamnă metodă de finanțare să fie pus în paranteză, să fie suspendată și să inventez alte maniere prin care să poată fi finanțată echipa, lucru care a dus la o sincopă în plata jucătorilor. Mulți dintre ei au înțeles, pe unii i-am plătit chiar din buzunarul meu. Îmi aduc aminte de unii dintre jucători, de la handbal masculin, era unul dintre cei mai valoroși din echipa națională, iar dacă ar fi plecat, echipa nu mai avea cu cine să joace. Ideea este că am făcut, în primul rând, pentru onoarea mea, adică mi-am asumat niște lucruri vis-a-vis de comunitatea băimăreană și am adus niște sportivi de performanță care erau la cel mai înalt nivel al performanței. Unii erau căpitani de echipă în naționala Franței și vorbim aici de una dintre jucătoarele de la handbal.

Allison Pineau…

– Așa. Vorbim de structură: trei sferturi din naționala de fete era la Baia Mare. O mare parte a naționalei de băieți era la Baia Mare. Ideea mea era să susțin performanța echipelor naționale ținând jucători cât mai mulți dintre ei împreună și să fac lucrul acesta astfel încât să avem un aport și pentru echipele naționale și prestigiul României. Dar acest lucru nu a fost înțeles și, din păcate, asta e viața. Asta este, din păcate, țara în care trăim. O spun cu titlu de reproș față de mine și față de românii care acceptă să trăiască într-o țară care, încet-încet ajungem să fim niște ghiocei.

“Într-o sală de 2000 de locuri intrau 3000 de oameni pe barba mea. Nu ştiu dacă este cu caracter infracţional, nu mă interesează. Pe mine mă interesează să fac bine”

Vreți, prin aceste investiții, să creați două echipe care să se bată la titlu în Liga Națională sau altul e obiectivul?

– Nu cred că Baia Mare are capacitatea de a avea două echipe care să se bată la titlu. Echipa de băieți vreau să fie formația în care juniorii talentați din Baia Mare, Maramureș sau această regiune să își găsească locul în această echipă care trebuie să fie o desăvârșire a activității juniorilor din zonă. Chiar dacă va fi la mijlocul clasamentului. La handbal fete, sincer vorbind, pentru performanța la nivel european, pentru că e mult mai ieftin și concurența este mai simplă decât la handbal băieți. Vrem să ne așezăm în vârful campionatului, respectiv să facem performanță și la nivel european, de această dată în European League. Este important să facem tot posibilul să și câștigăm.

Din păcate Final Four-ul din European League se va juca fără spectatori…

– Mă doare faptul că trebuie să jucăm cu sala goală. Eu îmi doresc să se întâmple ca și până în 2016 când, nici nu știu dacă s-a prescris, sau este cu caracter infracțional sau nu și nici nu mă interesează, pentru că pe mine mă interesează să fac bine. Într-o sală de 2000 de locuri, așa, pe barba mea, intrau 3000 de oameni. Și, numai eu știam cum îi convingeam pe oficialii de la forul european să treacă peste niște reguli sau pe colegii de la jandarmerie sau pe alții care se ocupau de siguranță.

„Sportul, cultura și educația sunt cele trei paliere unde nu se va atinge nimeni din resursa financiară”

Au apărut mai multe informații conform cărora ar fi probleme de ordin financiar la echipa feminină, în urma cu câteva luni. Mulți se gândeau la scenariul din 2016. Puteți să clarificați situația pentru noi?

– Lucrurile sunt simple și sunt legate de modul în care am funcționat noi, ca și societate. Au fost acele momente în care era suspendat campionatul, nu se disputau meciuri și atunci s-a intrat într-o discuție cu jucătorii de la toate echipele. Pentru că nu poți să plătești degeaba un jucător care nu îți prestează absolut nimic. Plus că, aici a trebuit o discuție cu fiecare în parte pentru că vorbim de contracte. Mulți au înțeles, unii nu au înțeles.

Cu toate problemele generate de pandemie, anii viitori continuați investițiile la același nivel în handbal?

– Sportul, cultura și educația sunt cele trei paliere unde nu se va atinge nimeni din resursa financiară. Rămânem fix la același nivel. Așadar, ne continuăm acest parcurs, bineînțeles, fără exagerări. Nu îl aducem la echipa de fotbal pe Messi la Baia Mare.

„Probabil ne vom trezi toți la minte și Minaur şi Recea vor fuziona astfel încât anul viitor să facem o echipă care să promoveze în Liga 1”

Trecând la fotbal. În vară ați avut o ieșire agresivă la adresa echipei amenințând cu desființarea după ratarea promovării celor de la Recea. Ce s-a întâmplat atunci?

– Era o ipoteză cea a desființării. Și o întrebare pe care am lansat-o la o discuție cu jucătorii. Eu le-am spus foarte clar înainte de momentul final înainte de cele două meciuri cu cei de la Recea. Mi s-a părut o prostie acest parcurs, am avut discuții cu un an înainte și cu cei de la Recea și cu cei de la Consiliul Județean să fuzionăm și să facem o echipă solidă unde să investească Municipiul Baia Mare și Consiliul Județean și lucrurile ar fi funcționat mult mai ușor și mult mai ieftin. Astăzi, cu o astfel de construcție, o echipă a Maramureșului ar fi promovat în Liga 1. Dar, astăzi avem o echipă Recea care funcționează în Liga 2, dar a cheltuit bani mulți acolo. Și este o ligă scumpă dacă nu mergi spre promovare. Avem echipa noastră, Minaur, dar probabil se va numi Minerul această echipă. Cred că va promova în Liga 2. Și unii și alții, scuzați-mi franceza, am fi tâmpiți dacă nu am înțelege că acesta trebuie să fie proiectul și că nu e momentul să aruncăm banii pe fereastră.

„Cu Gigi Becali ne asemănăm pentru că ambii am fost batjocoriți de autoritățile statului făcând bine”

Ce părere aveți despre Gigi Becali? Unii vă și aseamănă, mai ales după ieşirea din vară pe care aţi avut-o după ratarea promovării…

– Este o diferență pe care eu o respect foarte mult. Domnul Becali este un om care a investit din banii dânsului și eu prea puțin din banii mei, doar am gestionat așa cum am considerat eu și Consiliul Local, banii municipiului. Ne asemănăm pentru că ambii am fost batjocoriți de autoritățile statului făcând bine. Dânsul a făcut mai mult bine din banii dânsului și a avut un aport pentru țara asta mult mai mult decât am avut eu pentru că a ținut steagul sus în fotbal atunci când nimeni nu mai făcea performanță la nivel internațional. Pe de altă parte nu pot să nu apreciez caracterul dânsului din perspectiva credinței și a onoarei. Asta văd eu ca și om care nu îl privesc pe domnul Becali prin prisma vorbelor, analizelor și caracterizărilor altora ci pur și simplu mă uit la om ce vorbește și ce simte cum vorbește. Nu îl cunosc, nu am avut onoarea să discut cu el, dar pe lângă cele două calități: onoare și credință, cred că este unul dintre cei maximum 5 bărbați care au rămas patrioți în țara asta, patrioți și povestitori.

“Nu știu de ce s-au complicat atât de tare când puteau să îmi tragă un glonț în cap”

Domnule Cherecheș, imaginea dumneavoastră este cea a unui primar controversat. Dumneavoastră cum v-ați caracteriza?

– Eu m-aș caracteriza ca un primar care a făcut prea multe lucruri într-un timp prea scurt. Lucrurile pe care le faci și pui piciorul pe accelerație trebuie să fie corect perceput de către ceilalți. Faptul că a venit DNA-ul, a spus o poveste despre sport, unde nu a fost vorba despre ban public și până la urmă s-a închis dosarul. Din păcate, eu mi-am cheltuit banii familiei să fac lucrurile să funcționeze. Dar aceste lucruri, la un moment dat, deranjează. Înțeleg foarte bine când, de ce și pentru ce a trebuit să fiu “ucis”. Doar că eu am ajuns să joc și în filmul “Greu de ucis” 1, 2, 3, 4, 5 și probabil o să urmeze și alte episoade. Părinții mei nu m-au făcut cuier, m-au făcut bărbat și eu nu sunt un om care să vând pielea altora ca să scap eu de niște false acuze.

În ce mod ați fost afectat de scandalurile în care ați fost implicat? Acuzațiile de corupție…

– Nu înțeleg unde e corupția. Cătălin Cherecheș nu este acuzat că a furat bani publici, sincer nici nu prea înțeleg de ce sunt acuzat. Dar înțeleg că dacă în țara asta vrei să activezi în zona politică în care eu nu prea mai activez sau în zona administrației locale, trebuie să te obișnuiești cu dosarele penale. Așa cum sportivii trebuie să se obișnuiască și să fie pregătiți să își rupă gleznele pe terenul de sport, așa suntem noi obișnuiți să se arunce de către părți ale statului în noi. Deranjez chiar dacă m-aș duce paznic la Societatea de Transport Public, să păzesc autobuzele. Cred că foarte mulți din zona politică și-ar dori să fie paznici în locul meu.

Care a fost cel mai dificil moment din activitatea de primar prin care ați trecut și cum ați reușit să treceți peste?

– Nu s-a născut o persoană sau o entitate în afară de Dumnezeu care să îmi poată genera o situație neplăcută, la nivel grav și raportez situațiile neplăcute la momentul în care aveam 20 de ani și a murit tatăl meu lângă mine. De acolo încolo, orice s-ar întâmpla este pistol cu apă.

În 2016, băimărenii au arătat o susținere masivă pentru dumneavoastră când erați după gratii. Ați câștigat cu 70% alegerile. Cum a fost acel moment pentru dumneavoastră?

– Vă zic simplu. Din zona politică, din zona de business sau a structurilor statului nu pot să îl simpatizeze pe Cătălin Cherecheș atâta timp cât el a generat un referendum înainte de a fi primar și care a blocat o afacere care ar fi intoxicat și ar fi aruncat o pată nu doar pe Baia Mare ci pe întreaga Românie. Era o afacere din care s-ar fi scos 2 miliarde de euro în câțiva ani și vorbesc de afacerea Romaltyn, o afacere de producere a aurului prin cianurare în mijlocul orașului. Acest lucru l-am blocat printr-un referendum când eram deputat cu un an înainte să ajung primar și apoi legal, din perspectiva primarului am considerat că e util ca orașul să nu aibă o astfel de activitate. Am fost mitraliat din toate părțile, cu procese intentate, din substratul dosarelor penale. Nu știu de ce s-au complicat atât de tare când puteau să îmi tragă un glonț în cap. Era mult mai simplu. N-a existat într-o anumită perioadă prim-ministru care să mă cheme și să îmi spună: “Tu nu stai liniștit?”. În 2015 la finalul anului chiar cel mai pe față mi s-a transmis de la vârful statului: “Băiatule, ar fi bine să nu mai candidezi, să îți vezi de treabă, altfel nu vei putea evita ce ți se va întâmpla!”.

De la vârful statului…

– Da. Și le-am transmis să își vadă de treaba lor că poată o să îmi aduc aminte și de unele gesturi pe care le-am făcut pentru ei. Dar, am fost poate naiv, poate prea ignorant și n-am crezut că se poate ajunge într-o zonă atât de mizeră a activității statului să cred că orice român poate fi luat de pe stradă și ascuns undeva și să trebuiască timp să poți să scoți o vorbă. Vorbim aici despre 2016 și campania electorală când eram arestat preventiv în Gherla, în penitenciarul de maximă siguranță, o experiență intersantă de altfel. A fost o experiență care m-a făcut să mă întorc eu la mine. Adică m-am simțit bine să văd că în acel loc găsești oameni mai de onoare decât în politică. Dar, nu mi s-a dat voie să fac campanie electorală. Singura campanie electorală au fost niște scrisori pe care le-am trimis de acolo pe care le-a cenzurat mama mea pentru că erau scrise cu mult nerv. De această dată, în 2020, parcă am avut un deja-vu, dar am fost puțin mai ascultător pentru că mi s-a transmis că ar trebui să stau acasă în campania electorală.

Din nou?

– Da, dar de data asta am ascultat. Oamenii știu: eu n-am făcut nicio zi de campanie electorală, am stat acasă. Asta e viața.

V-ați făcut un plan referitor la cât vreți să mai rămâneți la primărie sau când să vă retrageți din această funcție?

– Sunt ceea ce scrie pe buletin. Și acolo nu scrie Primar Cătălin Cherecheș, ci doar Cătălin Cherecheș. Nu o să rămân o viață primarul acestui oraș și nu e sănătos nici pentru oraș să rămân aici. Că poate o să am un moment în care voi reveni în zona de business sau o să merg în Parlament sau o altă zonă publică și la un moment dat văzând că cineva îngroapă din nou orașul în mizerie și o să mă oblige să revin, asta se poate întâmpla. Dar, deocamdată cred că cel mai important lucru este să îmi duc mandatul la bun sfârșit și să predau acest oraș la cheie.

Ați făcut parte din mai multe partide politice, aveți o experiență în mai multe posturi de conducere. Practic, știți multe despre cum funcționează România de azi. Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă țara noastră?

– (după câteva secunde de pauză)… Sunt două mari probleme, o problemă generată de trădarea pe care au efectuat-o cei care au fost în vârful statului în ultimii 30 de ani și au trădat vânzând țara asta la pungă de 1 leu. A doua problemă este o prea mare toleranță a românilor raportat la cei care au trădat și care de fiecare dată le-au aruncat praf în ochi. I-au condamnat pe cei care de foame au luat o găină din curtea altuia, dar n-am văzut același lucru la cei care din neiubire față de țara asta i-au lăsat pe alții sau împreună cu alții au furat bucăți de România.

Flash:

Mâncare preferată: spanac sote pe care mi-l fac singur Cel mai mult la Baia Mare îmi place: locul pe care îl consider inima orașului: Piața Cetății. Orașul preferat din străinătate: nu poate fi altul decât Viena, acolo unde mi-am petrecut cei mai frumoși ani, anii de studenție. Vacanța perfectă: o cabană din lemn pe vârful Igniș lângă Baia Mare unde se spune că în vremurile de demult se făceau diverse ritualuri și erau foarte multe altare de sacrificiu. Este o zonă cu foarte multe energii