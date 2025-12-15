Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR poate decide că fapta era prescrisă

ADVERTISEMENT

Cătălin Cherecheș încearcă să forțeze ieșirea din închisoare pe pe baza unui RIL (recurs în interesul legii) admis de ÎCCJ la începutul acestui an. Acesta stabilește că termenul de prescripție se manifestă din momentul pretinderii mitei și nu cel al primirii (flagrantul).

Cătălin Cherecheș, discurs șocant în instanță: ”Nu mai vreau să fac politică, nu mă întorc la primărie”

Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, condamnat în 2023 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, a apărut în fața judecătorilor de la Tribunalul Maramureș și a încercat să-i convingă să-l lase în libertate. Primarul a avut un discurs șocant, în care a spus că a ajuns la concluzia că ”pușcăria poate fi o binecuvântare” și că nu se va mai implica niciodată în activități politice, după ce va fi eliberat.

ADVERTISEMENT

”Petentul-condamnat Cherecheș Cătălin, acordându-i-se ultimul cuvânt, spune că azi se împlinesc 3 ani de pedeapsă executată şi mărturiseşte că a înţeles şi a învăţat multe din această lecţie.

Le spune colegilor deţinuţi la cursurile pe care au şi unde mai povesteşte cu ei şi îşi spune şi lui în acelaşi timp şi crede ceea ce spune, că pentru fiecare dintre noi puşcăria poate fi o binecuvântare. Are încredere în Dumnezeu şi în probitatea profesională a instanţei.

ADVERTISEMENT

Cherecheș: ”Îmi doresc să-l slujesc pe Dumnezeu”

Nu-şi doreşte să se întoarcă la viaţa lui înainte de condamnare; nu-şi doreşte să revină la activităţile sale de dinainte, din trecut; nu-şi doreşte să activizeze în zona administrativă; nu-şi mai doreşte să activeze în zona politică; nu-şi doreşte viaţă publică.

ADVERTISEMENT

Îşi doreşte doar să fie lângă familia sa, pentru că familia este prioritatea sa sfântă. Îşi doreşte să-l slujească pe Dumnezeu şi să facă bine. Atât îşi mai doreşte”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Cătălin Cherecheș a sesizat CCR cu o excepție de neconstituționalitate. Fapta primarului ar fi fost prescrisă la momentul condamnării

Cherecheș a depus la Tribunalul Maramureș două contestații la executare, ambele respinse în primă instanță. Asta nu din cauză că nu ar avea argumente juridice, ci pentru că această formă de contestare a pedepsei nu poate include și prescripția, pe care Cherecheș o invocă. Mai exact, pentru a putea fi eliberat pe argumentul prescripției, fostul edil ar fi trebuit să introducă o acțiune de contestație în anulare.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cherecheș nu mai are, însă, dreptul la o nouă contestație în anulare, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins-o definitiv în mai 2025. În cadrul hotărârii pronunțate, instanța a admis, totuși, cererea de sesizare a Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate formulată de avocatul lui Cherecheș.

Până ca CCR să se pronunțe, fostul edil al municipiului Baia Mare a încercat să grăbească lucrurile și să-i convingă pe judecătorii de la Tribunalul Maramureș să-l lase să plece acasă.

”Cherecheș fură corcodușe, dar prietenul lui scapă pentru că judecătorul e mai aglomerat”

”Dă exemplu: X împreună cu Cătălin Cherecheș, comit în aceea zi, aceeaşi faptă, în calitate de coautori, fură corcoduşe; X cu Cherecheș fură în aceeaşi zi corcoduşe; cauzele se disjung, cauza lui Cătălin Cherecheș este judecată înainte de publicarea recursului în interesul legii 1/2025 pentru că procurorul e mai harnic, judecătorul nu e atât de aglomerat, nu se schimbă continuitatea completului iar cauza coautorului X, din aceeaşi zi, în aceeaşi împrejurare, coautor, datorită unor chestiuni exclusiv administrative se judecă după publicarea recursului în interesul legii 1/2025; pe criterii exclusiv administrative X beneficiază, Cherecheș sau oricine în situaţia lui, nu beneficiază”, a explicat apărătorul fostului primar, în instanță.

Avocatul susține că la data condamnării definitive, 24 noiembrie 2023, fapta pentru care clientul său a fost condamnat era deja prescrisă. RIL 1/2025 a stabilit că t în cazul unei infracțiuni cu tipicitate alternativă (pretindere și primire de mită), termenul de prescripție se calculează de la prima manifestare de tipicitate, adică pretinderea. În speță, prima manifestare a fost la începutul lunii noiembrie 2015, potrivit datelor din rechizitoriu. Prin urmare, a arătat avocatul, inculpatul a fost condamnat pentru o faptă prescrisă.

Cătălin Cherecheș stă la închisoare cu o faptă prescrisă?

Exemplul cu corcodușele, mai spune avocatul, ar încălca articolul 16 din Constituție, potrivit căreia justiția nu poate crea situații diferite pentru inculpați aflați în situații identice doar pentru că dosarele lor au fost judecate la date diferite.

”Solicită instanţei admiterea prezentei contestaţii, să se repare o nedreptate. Toată lumea ştie şi Curtea de Apel Cluj ştie şi Înalta Curte ştie şi e convins că şi Tribunalul Maramureș e conştient şi ştie că acest om are o pedeapsă de 5 ani pe o faptă prescrisă, consimţită prin RIL, consimţită prin toate elementele dosarului”, se arată punctul de vedere al apărătorului lui Cătălin Cherecheș, potrivit datelor din dosar.

Dialog fabulos avocat-procuror DNA, în instanță: ”Așa e, dar nu avem pârghiile necesare”

A urmat un prezent în ședință, iar informațiile din dosar indică faptul că acesta din urmă a recunoscut că apărătorul lui Cherecheș are dreptate, însă cererea nu poate fi admisibilă pentru că nu mai poate fi analizată în acest moment procesual.

”Reprezentantul Ministerului Public, arată că aşa este cum spune domnul avocat. Din păcate noi nu avem în acest cadru pârghiile necesare să reformăm hotărârea cu istoricul.

Pentru petentul-condamnat Cherecheș Cătălin, domnul avocat solicită a se reţine în încheierea ceea ce spune domnul procuror, măcar să rămână pentru istorie, că însuşi procurorul DNA spune că aşa este.

Reprezentantul Ministerului Public, arată că da, însă din păcate nu avem pârghiile necesare în acest cadru, deoarece contestaţia la executare nu este mijlocul procesual prin care să poată fi antamate chestiuni care ţin de fondul cauzei.

Prescripţia răspunderii penale, care se invocă ca motiv, este un motiv de contestaţie în anulare, de aceea domnul avocat a uzat de aceste pârghii şi în acele contestaţii în anulare, cele două hotărâri care au fost depuse, se reţine foarte clar că această chestiune a prescripţiei a fost definitiv tranşată chiar prin prima hotărâre, cea de condamnare. Din acest punct de vedere contestaţia la executare nu este admisibilă şi solicită a fi respinsă ca inadmisibilă”, apare în dosarul cauzei, consultat de FANATIK.

Cât mai are de așteptat Cătălin Cherecheș până va scăpa de închisoare

Argumentul invocat de procurorul DNA a fost însușit și de judecătorii Tribunalului Maramureș. Aceștia au respins acțiunea formulată de Cătălin Cherecheș. În motivare, eu au scris că, în cazul contestației la executare se analizează doar incidentele legate de executarea hotărârii definitive, fără a se putea ajunge la eventuale modificări ale hotărârii instanței.

Cătălin Cherecheș are varianta să aștepte ca dosarul său să ajungă pe biroul judecătorilor de la CCR. Curtea Constituțională nu lucrează, însă, cu termene exacte în procedura standard. Un termen optimist este cuprins între 1 și 6 luni, însă în cazuri complexe poate ajunge și la un an. Traian Băsescu, de exemplu, a așteptat trei ani pentru ca CCR să ajungă să discute și să admită excepția de neconstituționalitate referitoare la beneficiile de fost președinte.

Avocatul lui Cătălin Cherecheș a avertizat, în instanță, că ar putea sesiza CEDO în cazul fostului primar al municipiului Baia Mare.