Cătălin Chirilă, interviu după ce a doborât recordul olimpic în serii: “Nu am fost îndeajuns de cumpătat!”

Cătălin Chirilă a intrat în concurs la Jocurile Olimpice de la Paris. Campion european şi vicecampion mondial en-titre la C1 1000 de metri, românul a avut o evoluţie entuziasmantă.

Cătălin Chirilă, interviu după ce a doborât recordul olimpic în serii: “A fost o cursă intensă!”

Chirilă a terminat primul din serii cu un . Dar, peste două zile situaţia va fi complet schimbată, canoiştii având de disputat semifinalele şi finalele în aceeaşi zi. Astfel, vineri, semifinalele sunt programate de la ora 12:30, iar finala la 14:50, într-un interval de două ore.

ADVERTISEMENT

a acordat un interviu pentru FANATIK şi ceilalţi jurnalişti români prezenţi la eveniment, spunând că nu a fost îndeajuns de cumpătat şi a tras mai tare decât şi-a propus, după un start foarte puternic al francezului Adrien Bart.

Cătălin, cum a fost?

– Acum mă simt bine, mi-am mai revenit. Dacă m-aţi fi întrebat după linia de finiş, eram mai obosit. A fost o cursă destul de intensă, francezul a jucat cu toate cărţile. Aşa îl cunosc. Îi place să facă o primă jumătate puternică, dar mă bazez că, prin tactica pe care o abordez, pot să îl depăşesc oricând. S-a văzut şi astăzi.

ADVERTISEMENT

“Am declanşat ceva mai devreme acel finiş”

Te-a făcut să tragi mai tare decât ţi-ai propus?

– Sigur. Vorbesc adesea despre tactică, asta am făcut eu azi. Am schimbat-o în funcţie de adversar şi nu voiam să îl las prea în faţă pentru a-i oferi confortul psihologic de care avea nevoie. Am declanşat ceva mai devreme acel finiş.

Cum sunt condiţiile şi cum te-ai adaptat?

– Au fost ceva valuri la jumătatea cursei. Nu cred că au fost provocate de vânt, ci de şalupele care se plimbă pe partea adiacentă. M-au încurcat la direcţie, a trebuit să vâslesc din lateral. Nu doar pentru mine au fost valuri. Sunt sigur că în cursele de semifinală şi finală nu vor mai fi acele valuri. Regulamentul este mult mai strict. Voi putea aborda mai bine cursa.

ADVERTISEMENT

“Îmi doresc să ajung doar la linia de finiş primul indiferent de timp”

Ai schimbat tactica şi te-ai dus pe record olimpic…

– Timpul este irelevant. Să fiu sincer, am mers un timp mai bun decât cel atins aici, cu vânt ceva mai mic. Însă nu îmi place şi nu mă gândesc la timp. E irelevant. Eu sunt campion mondial cu 4 minute şi 14 secunde. Aşa că, îmi doresc să ajung doar la linia de finiş primul indiferent de timp.

N-a contat timpul adversarilor?

– Sunt convins că n-au vâslit la cote maxime. O să privesc la cursele lor, o să-i analizez. N-o să abuzez acest lucru pentru că am de pregătit o nouă cursă. Dar, din experienţă, pot să spun că n-au vâslit la cote maxime.

ADVERTISEMENT

“Îmi place să cred că am rezistenţa mai mare decât ceilalţi adversari şi mă rog la Dumnezeu să mă păstreze la fel de proaspăt”

Cât de diferit va fi într-o zi în care vei avea două curse, semifinale şi finale?

– Pentru mine, personal, raportându-mă la ce am făcut azi, va fi complet diferit. Nu am mai vâslit două curse în interval de două ore. Ultima dată a fost la Tokyo, în dublu. Mă gândesc că pentru toţi adversarii este la fel. Îmi place să cred că am rezistenţa mai mare decât ceilalţi adversari şi mă rog la Dumnezeu să mă păstreze la fel de proaspăt. Tactica pentru fiecare sportiv este sfântă, dar e nevoie de acea cumpătare şi linişte. Cumpătare pe care n-am avut-o la cursa asta. Ştiam că dacă va avea o barcă în faţă, puteam să îl ajung.

N-ai vrut să îl laşi să treacă primul…

– Nu am fost îndeajuns de cumpătat. Din păcate, nu se omologhează recordurile şi nu are rost să vorbim de timp. Sincer, dacă se poate, prefer să bată vântul invers, cu aceeaşi intensitate. Cred că e mai bine pentru mine, sunt campion mondial pe vânt de faţă.

3:44.75 este recordul olimpic stabilit de Cătălin Chirilă

2 medalii are Cătălin Chirilă în proba de C1 1000 de metri la Campionatele Mondiale (1 aur, 1 argint)