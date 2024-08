Cătălin Chirilă, interviu dureros după ce a ratat finala la JO de la Paris: “Este o lecţie! Jocurile Olimpice… o să le ţin minte toată viaţa!”

după ce a încheiat doar pe locul 5 în semifinale. Apoi, a câştigat de o , dar la final a fost doar pe locul 9.

Cătălin Chirilă, interviu dureros după ce a ratat finala la JO de la Paris: “Este o lecţie pentru mine”

La final, Cătălin Chirilă a vorbit cu reporterii FANATIK şi ceilalţi jurnalişti prezenţi la eveniment. Vizibil afectat de rezultat, canoistul a declarat că este o lecţie dureroasă din care va avea de învăţat. În schimb, acest eşec nu îl va opri din muncă, fiind sigur că peste patru ani îşi va juca din nou şansa:

Cătălin, nu e cum te aşteptai…

– Nu pot să spun că mă aşteptam sau nu. E mult spus. Trebuia să iau fiecare cursă în parte, să o trăiesc la intensitate maximă şi la final ajungeam la obiectivul stabilit. Din păcate nu am ajuns, dar este o lecţie pentru mine. Jocurile Olimpice… o să le ţin minte toată viaţa, cel puţin această ediţie.

“Cu vremea nu te poţi pune. Este principala concluzie pe care o trag”

Ce s-a întâmplat în ultimii 20-30 de metri?

– Nu am făcut faţă condiţiilor meteo şi efectiv m-au scos din ritm acele valuri. A trebuit să mă concentrez mai mult pe cârmă, decât pe palelele cu care am înaintat. M-am ţinut de tactică până în ultimii metri, a fost totul excepţional. Am simţit cum m-am urcat pe adversari, dar avantajul pe care l-au avut ei în ultima parte şi-a spus cuvântul. Acele sutimi au contat.

Cu 250 de metri înainte de final erai în grafic…

– Am controlat foarte bine cursa. În prima parte am vâslit relaxat, ştiam că pot declanşa finişul. Am urcat peste polonez şi neamţ, dar cu vremea nu te poţi pune. Este principala concluzie pe care o trag.

“Valoarea acestei lecţii, pentru că a fost primită la Jocurile Olimpice, are însemnătate”

E frustrant? I-ai bătut pe unde i-ai prins…

– Este o oarecare frustrare, dar mai important decât orice, o lecţie bine primită. Cred că aveam nevoie de o astfel de cădere. Nu şi-ar fi dorit nimeni să fie la Jocurile Olimpice. Vorbim de competiţia supremă. E foarte dureros. Dacă eram la un Campionat European, era o mică lecţie şi atât. Cu siguranţă, valoarea acestei lecţii, pentru că a fost primită la Jocurile Olimpice, are însemnătate.

Este dureros?

– Este dureros, dar am tras linie imediat după semifinală. Mi-am dat seama imediat că nu voi fi în finală. Am auzit acel sunet la finiş şi mi-am dat seama că a mai fost cineva înaintea mea. Am tras linie, doar atât. Linia concluziilor a fost trasă imediat după acea cursă. Privesc cu foarte mare încredere pentru viitor. Începând cu finala B, prima cursă pe care am câştigat-o după acel eşec.

“Nu voi face rabat de la nimic. Voi rămâne acelaşi Cătălin şi voi munci la fel pentru acelaşi vis”

Cum te-ai mobilizat pentru finala B?

– A fost dureros, dar nu am fost într-atât de dezamăgit să cad lat. Nu mă reprezintă această stare. Am încercat să trec peste, gândindu-mă că tot ce am clădit până azi sunt o bună bază pentru mine ca om, ca sportiv. Şi pot face performanţe la fel de strălucitoare.

O bază şi pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles?

– Sigur. Nu aş vrea să mă gândesc foarte departe, chiar până la Jocurile Olimpice. Îmi doresc să clădesc o carieră frumoasă, să obţin rezultate la fiecare competiţie la care particip. Voi lăsa timpul să treacă şi cu siguranţă mă voi ţine de obiceiul meu de sportiv muncitor. Îmi place să mă dedic la fiecare antrenament. Nu voi face rabat de la nimic. Voi rămâne acelaşi Cătălin şi voi munci la fel pentru acelaşi vis.

“Mai e nevoie de ceva timp pentru a mă întări ca sportiv şi ca om”

Ai spus că e o lecţie. Ce ai învăţat despre tine?

– A fost un an foarte greu, plin de emoţie. Mai e nevoie de ceva timp pentru a mă întări ca sportiv şi ca om. Am nevoie de mai multă tărie pentru a reuşi să urc pe cea mai înaltă treaptă.

A fost presiunea prea mare? Pentru că toată lumea aştepta…

– S-a creat o presiune. Am vorbit despre ea, am simţit-o… clar. Nu asta a fost principala cauză care m-a împins în finala B. Am fost în semifinală foarte degajat, bazându-mă pe propriile puteri, dar revin la aceeaşi concluzie. Cu vremea nu te pui.

“Prin credinţa asta pentru muncă sunt sigur că îmi voi juca şansa după un nou ciclu olimpic”

În finala B condiţiile au fost altfel? Parcă nu a mai bătut aşa tare vântul…

– Vântul s-a canalizat din dreapta, aşa cum am pregătit pe Snagov. Am vorbit despre vântul de faţă, care era probabil să fie azi…

Fuksa e campion olimpic la 31 de ani. Ar fi o speranţă pentru tine, pentru că la Los Angeles vei avea 30…

– Sunt încrezător. Şi prin credinţa asta pentru muncă sunt sigur că îmi voi juca şansa după un nou ciclu olimpic. Aveam nevoie de acea cumpătare. V-am vorbit des despre acea cumpătare. Ai nevoie de ea, chiar dacă este o cursă rapidă, trece repede. E nevoie de acea linişte.

9 este locul ocupat de Cătălin Chirilă în ierarhia finală la C1 – 1000 de metri

1972 este anul în care Ivan Patzaichin aducea ultima dată aurul olimpic pentru România în această probă