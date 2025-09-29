Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off" / "Mai vedem!"

Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este obiectivul lui Dinamo în acest sezon. Ce dialog a avut mijlocașul cu Bănel Nicoliță.
Iulian Stoica
29.09.2025
Catalin Cirjan a anuntat in direct obiectivul lui Dinamo Dialog incins cu Banel Nicolita Va facem viata grea in playoff Mai vedem
Dinamo a remizat în etapa a 10- din SuperLiga, scor 1-1 cu Farul. După o primă repriză foarte bună, „câinii” au slăbit turația și în actul secund au fost egalați. În urma acestui rezultat, formația din Ștefan cel Mare se află pe ultima treaptă a podiumul în clasament. Ce spune Cătălin Cîrjan despre obiectivele din acest sezon.

Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cătălin Cîrjan a mărturisit că obiectivul lui Dinamo din acest sezon este clasarea pe un loc de podium. Tânărul fotbalist e conștient că suporterii au așteptări din ce în ce mai mari după rezultatele bune din acest debut de stagiune.

„Nu am apucat încă să vorbesc cu domnul Kopic aseară, eram la interviuri după meci. Cred că a fost o mică ședință în vestiar. E clar că a fost dezamăgit, își dorea și dânsul mai mult. Ne dorim la fiecare meci să câștigăm, dar acest lucru nu se poate întâmpla mereu.

E normal ca pretențiile să crească, suporterii ne văd acolo sus și e clar că deja visează la titlu. Avem o echipă cu foarte mare calitate, suntem o familie unită la Dinamo și cred că putem să facem un sezon foarte bun și să terminăm acolo sus.

(n.r. – Undeva sus înseamnă podiumul?) Asta ne dorim, primele 3 locuri și să avem un parcurs foarte bun în Cupa României”, a declarat Cătălin Cîrjan la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog încins între Bănel Nicoliță și Cătălin Cîrjan

În continuarea emisiunii, Bănel Nicoliță a avut doar cuvinte de laudă pentru Cătălin Cîrjan, dar nu poate niciodată să țină cu Dinamo. „Jardel” e sigur că FCSB va ajunge în play-off, iar acolo campioana en-titre la va face viață grea rivalilor.

„Cătălin e un fotbalist foarte bun, merită felicitat. E un băiat foarte serios și cuminte. (n.r. – Îi ți pumnii lui Dinamo?) Niciodată! Cu FCSB-ul în play-off va fi mult mai interesant. Nu pot să țin niciodată cu Dinamo. Să stați liniștiți, o să fim în play-off și o să vă facem viață grea”, a transmis Bănel Nicoliță.

Răspunsul lui Cătălin Cîrjan nu a întârziat să apară, iar mijlocașul lui Dinamo i-a spus lui Bănel Nicoliță că abia în play-off o să se decidă soarta „Eternului Derby”: „Mai vedem ce o să fie”.

Cătălin Cîrjan, declarații după Dinamo - Farul 1-1

