Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off” / ”Mai vedem!”

Dinamo a remizat în etapa a 10- din SuperLiga, scor 1-1 cu Farul. După o primă repriză foarte bună, „câinii” au slăbit turația și în actul secund au fost egalați. În urma acestui rezultat, formația din Ștefan cel Mare se află pe ultima treaptă a podiumul în clasament. Ce spune Cătălin Cîrjan despre obiectivele din acest sezon.

Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . după rezultatele bune din acest debut de stagiune.

„Nu am apucat încă să vorbesc cu domnul Kopic aseară, eram la interviuri după meci. Cred că a fost o mică ședință în vestiar. E clar că a fost dezamăgit, își dorea și dânsul mai mult. Ne dorim la fiecare meci să câștigăm, dar acest lucru nu se poate întâmpla mereu.

E normal ca pretențiile să crească, suporterii ne văd acolo sus și e clar că deja visează la titlu. Avem o echipă cu foarte mare calitate, suntem o familie unită la Dinamo și cred că putem să facem un sezon foarte bun și să terminăm acolo sus.

(n.r. – Undeva sus înseamnă podiumul?) Asta ne dorim, primele 3 locuri și să avem un parcurs foarte bun în Cupa României”, a declarat Cătălin Cîrjan la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog încins între Bănel Nicoliță și Cătălin Cîrjan

În continuarea emisiunii, Bănel Nicoliță a avut doar cuvinte de laudă pentru Cătălin Cîrjan, dar nu poate niciodată să țină cu Dinamo. „Jardel” e sigur că FCSB va ajunge în play-off, iar acolo campioana en-titre la va face viață grea rivalilor.

„Cătălin e un fotbalist foarte bun, merită felicitat. E un băiat foarte serios și cuminte. (n.r. – Îi ți pumnii lui Dinamo?) Niciodată! Cu FCSB-ul în play-off va fi mult mai interesant. Nu pot să țin niciodată cu Dinamo. Să stați liniștiți, o să fim în play-off și o să vă facem viață grea”, a transmis Bănel Nicoliță.

Răspunsul lui Cătălin Cîrjan nu a întârziat să apară, iar mijlocașul lui Dinamo i-a spus lui Bănel Nicoliță că abia în play-off o să se decidă soarta „Eternului Derby”: „Mai vedem ce o să fie”.

