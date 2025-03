Cătălin Cîrjan a comentat decizia surprinzătoare luată de Dinamo: „Cred că ne va ajuta!”

Dinamo și-a asigurat calificarea în play-off-ul Superligii României cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. Luni seară, „câinii roșii” vor juca pe teren propriu cu Hermannstadt. Partida se anunță una extrem de interesantă, iar Cătălin Cîrjan, mijlocașul bucureștenilor, a făcut o scurtă analiză a jocului.

Dinamo e în playoff, dar „câinii” vor mai mult. Ce spune Cătălin Cîrjan înainte de meciul cu Hermannstadt

. Sezonul trecut, „câinii roșii” s-au salvat în ultima clipă de la retrogradare, iar acum dau semne că pot obține o clasare pe podium. Cîrjan a vorbit și despre mutarea pe Arena Națională, unde .

ADVERTISEMENT

El a prefațat partida cu sibienii și a vorbit și despre calificarea în play-off-ul Superligii României. Mijlocașul a declarat că își dorește să câștige trofee cu echipa din Ștefan cel Mare.

Cătălin Cîrjan: „În fotbal, orice este posibil. Noi trebuie să o luăm pas cu pas”

„Pot să spun asta. Ne bucurăm că am ajuns în play-off. Foarte multă lume nu ne-a dat șanse, dar am demonstrat că munca noastră a dat roade. A fost o bucurie, dar nu am petrecut. Ne-am felicitat. Suntem caractere puternice. Este un grup foarte bun și sperăm să terminăm cât mai sus.

ADVERTISEMENT

În fotbal, orice este posibil. Noi trebuie să o luăm pas cu pas. Nu cred că ne gândim la plecare. Eu mă simt foarte bine aici. Sper să câștig trofee la Dinamo. Domnul Kopic ne lasă să facem ce simțim. Ne spune să intrăm și să dăm totul pentru club, dar să ne bucurăm de fotbal.

Dinamo, de opt ani, nu a mai ajuns în play-off. Cred că este cel mai frumos cadou pentru suporteri. Noi ne dorim victoria. Am dăruit mărțișoare. Am fost cu echipa și am oferit câteva flori. Și mamei mele i-am dat.

ADVERTISEMENT

Eu nu am făcut calculele pentru play-off. E foarte important să terminăm bine sezonul regulat. Eu nu am superstiții. Mă rog la Dumnezeu să fiu sănătos. Va fi un play-off tare. Sunt echipe bune. Noi ne dorim să ne facem jocul nostru. E foarte bine că vor fi echipe bune, se va juca deschis.

ADVERTISEMENT

Noi ne simțim foarte bine și pe Arena Națională. Am întâlnit adversari foarte buni acolo, Rapid și FCSB. Cred că ne va ajuta faptul că jucăm acolo. Terenul este foarte bun pe Național Arena. Eu cred că presiune a fost și până acum. Am intrat în play-off și trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să ne clasăm cât mai sus”.