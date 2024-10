Cătălin Cîrjan a dat startul derby-ului Dinamo – FCSB: “Jucăm cel mai frumos fotbal din România!”. Video

Dinamo a avut un început excelent de sezon, fiind pe loc de . Roş-albii au obţinut o singură victorie în ultimele cinci etape şi riscă să alunece în clasament dacă seria nefastă va continua.

Cătălin Cîrjan a dat startul derby-ului Dinamo – FCSB: “Este foarte important că revin foarte mulți jucători”

care au confirmat în acest sezon. Mijlocaşul ofensiv s-a adaptat rapid în echipa “câinilor”, iar cu o săptămână înainte de “Derby de România” a dat startul în duelul declaraţiilor, spunând că echipa lui Kopic joacă cel mai frumos fotbal din România:

ADVERTISEMENT

“Eu vreau să arăt pe teren, nu vreau să vorbesc mult în afara terenului. Vreau să dau tot ce e mai bun și să îmi ajut echipa. Dacă o voi face bine, sunt sigur că voi fi convocat la echipa națională.

Mă simt bine din punct de vedere fizic, marți voi începe antrenamentele și mă voi pregăti pentru derby. Este foarte important că revin foarte mulți jucători din cei care au fost accidentați, dar cred că am arătat în ultimele săptămâni, chiar dacă nu am fost toți, că am făcut meciuri foarte bune.

ADVERTISEMENT

“Avem un joc foarte frumos, după părerea mea, cel mai frumos din Romania”

Din păcate, nu am reușit să câștigăm meciul cu Botoșani, cu o victorie puteam fi pe locul 2. Acum e și mai bine, suntem toți apți, pregătiți să arătăm ce putem în derby. Am fost la foarte multe derby-uri.

Mergeam inclusiv pe stadionul din Ștefan cel Mare. Am amintiri foarte frumoase, este ceva extraordinar să joci un derby, abia aștept să trăiesc asta pe pielea mea! Nu ne gândim foarte mult la adversar, ne gândim mai mult la noi.

ADVERTISEMENT

Avem un început de campionat bun, jucăm un fotbal frumos și avem foarte mare încredere că putem să facem un rezultat bun. E un meci foarte important și pentru suporterii noștri, putem să promitem că vom da totul și sperăm să luăm cele 3 puncte.

A contat faptul că a existat continuitate cu domnul Kopic. Este un antrenor foarte bun, se vede în jocul nostru. Avem un joc foarte frumos, după părerea mea, cel mai frumos din Romania. Ne dă încredere în fiecare zi și vom face un campionat bun cu dânsul!”, a spus Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Visează la naţonală: “Dacă voi avea evoluții bune, cu siguranță Mircea Lucescu mă va convoca”

Mijlocaşul ofensiv al celor de la Dinamo visează şi la o convocare la echipa naţională. Cîrjan a declarat că e sigur că va face pasul şi la prima reprezentativă dacă va continua să aibă evoluţii bune la club:

“Este un vis pentru orice jucător român să joace pentru echipa națională. Cu siguranță îmi doresc să joc în viitor, dar, deocamdată, mă concentrez pe ce fac la Dinamo, să dau tot ce e mai bun pentru club. Dacă voi avea evoluții bune, cu siguranță Mircea Lucescu mă va convoca”, a spus Cîrjan.

Cătălin Cîrjan a dat startul derby-ului Dinamo - FCSB: "Jucăm cel mai frumos fotbal din România!"