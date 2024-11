Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce salariu uluitor are la Dinamo. „Banii nu sunt așa importanți pentru mine”. Ce contract are

Cătălin Cîrjan a vorbit despre salariul pe care îl are la Dinamo. Playmakerul în vârstă de 21 de ani a dezvăluit ce sumă câștigă în Ștefan cel Mare. Suma este una modică în comparație cu ceea ce a arătat pe teren în acest sezon.

Ce salariu are la Dinamo Cătălin Cîrjan. Suma uluitoare pe care o câștigă golgheterul „câinilor”

Cătălin Cîrjan (21 de ani) susține că nu are un salariu deloc mare la Dinamo. Într-o intervenție exclusivă la FANATIK SUPERLIGA, internaționalul de tineret a lăsat să se înțeleagă că nu câștigă mai mult de 7000 de euro.

Cumva paradoxal, având în vedere cât de bine joacă în acest sezon Cătălin Cîrjan. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani este cel mai bun marcator al echipei lui Zeljko Kopic. În 17 meciuri jucate în toate competițiile, Cîrjan a marcat 5 goluri și a oferit 2 assist-uri.

„Am văzut că s-a vorbit despre asta. Nu e adevărat ce s-a scris în presă că am nu știu ce salariu. (n.r. – Cât ai salariul?) Nu pot să spun lucrul acesta. (n.r. – Nu 15 mii de euro, dar undeva la jumătate?) Chiar și mai puțin. Eu nu am venit la Dinamo pentru bani. Am venit să joc, să mă bucur de fotbal. Pentru mine nu sunt importanți banii.

Eu am venit la Dinamo să joc, să cresc. Și asta mă bucură, că îmi merge bine”, a declarat Cătălin Cîrjan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Cîrjan, prestație modestă în meciurile cu FCSB

Cătălin Cîrjan nu a strălucit însă și în derby-urile cu FCSB. A fost 2-0 pentru campioană în SuperLiga și

„(n.r. – Ce notă ți-ai da pentru meciurile cu FCSB?) Sunt cel mai mare critic al meu. Mi-aș da un 3-4. Am avut meciuri foarte slabe și sunt conștient de lucrul ăsta. A fost presiune, cu suporteri foarte mulți, dar sunt sigur că la meciurile următoare va fi mai bine”, a adăugat Cîrjan.

Cîrjan joacă la Dinamo din vara lui 2021, când a semnat din postura de fotbalist liber de contract după despărțirea de Arsenal. La ora actuala, conform transfermarkt.com, playmakerul e cotat la 650.000 de euro.

