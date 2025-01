Cătălin Cîrjan a dezvăluit secretul punctului smuls în Universitatea Craiova – Dinamo 1-1! „Câinii” s-au mobilizat la pauză

Cătălin Cîrjan a reacționat la capătul partidei de maximă intensitate din Bănie.

Cum a reușit Dinamo să revină și să domine în repriza secundă cu Universitatea Craiova. Dezvăluirea lui Cătălin Cîrjan

Dinamo a făcut un meci foarte bun în deplasarea cu Universitatea Craiova. „Câinii” au fost conduși la pauză după dar au revenit în debutul actului secund prin golul lui Boateng.

Cătălin Cîrjan, cel care a fost și el foarte aproape să își treacă numele pe tabela de marcaj, a reacționat la finalul timpului regulamentar. Tânărul mijlocaș a spus ce s-a întâmplat la vestiare.

„Am arătat că suntem o familie!”

„Un meci dificil, știam că întâlnim un adversar foarte puternic. Am început meciul bine, am avut ocazii. A fost chiar ocazia mea, am dat pe lângă. Apoi ne-au dominat, au avut ocazii. După am revenim în meci, iar pe final am arătat că suntem o familie. În seara asta plecăm cu un punct.

Îmi doream să dau gol al faza aceea, după a venit golul lui Boateng. Am avut o discuție între noi la pauză, am vorbit și cu Mister.

Nu am fost noi în prima parte, am făcut greșeli. Un punct nu ne mulțumește, noi jucăm mereu la victorie, dar la cum s-a jucat prima repriză, cred că suntem mulțumiți”, a spus Cătălin Cîrjan, la

Deși portarul Roșca a fost remarcatul serii, Cătălin Cîrjan i-a dat credit unui alt coechipier. Pe cine a scos în evidență

Tânărul Alexandru Roșca a avut o seară excepțională, reușind să salveze Dinamo în repetate rânduri. având o prestație foarte bună. Cătălin Cîrjan l-a lăudat și el pe Roșca, dar a ținut să îl scoată în evidență și pe veteranul Patriche.

„Cred că am arătat momente foarte bine în repriza secundă. Abia așteptăm următorul meci. Roșca a fost foarte bun. Și nu doar el, o să zic și de Patriche. A făcut un meci foarte bun. Le mulțumim suporterilor, sperăm să îi bucurăm la meciul următor”, a mai spus Cîrjan.

În urma etapei a 22-a din Superliga, Dinamo se află pe locul 3, cu 37 de puncte. „Câinii” vor juca runda următoare pe teren propriu contra liderului U Cluj, partidă programată pe 24 ianuarie de la ora 20:00.