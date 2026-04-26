Cătălin Cîrjan a explicat de ce a urcat în peluză după golul din Dinamo – Rapid 3-1: „M-am bucurat alături de familia mea, cu suporterii”

Dinamo a câștigat pe Arena Națională în derby-ul contra Rapidului și a rupt blestemul. „Câinii roșii” nu mai câștigaseră contra giuleștenilor de 11 ani, mai exact din 2015. Aceste trei puncte sunt uriașe, întrucât echipa lui Kopic a urcat pe locul 4, care ar putea asigura barajul, și se află la doar trei puncte de podium. Jucătorii au sărbătorit victoria alături de fani.

Cum s-a simțit Cătălin Cîrjan în mijlocul fanilor, după golul de 2-0 din Dinamo – Rapid

Rapid a arătat foarte rău în prima repriză de pe Arena Națională, iar ieșirea lui Marian Aioani din minutul 4 a dăunat și mai tare, mai ales că Dejan Iliev este, la rândul său, indisponibil. Costel Gâlcă s-a văzut nevoit să-l introducă pe tânărul Adrian Briciu, care a gafat chiar la debutul său, după ce și-a scăpat mingea în poartă printre picioare.

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a dublat avantajul echipei sale în repriza secundă, după ce a primit o pasă superbă de la Alberto Soro. Imediat după reușita împotriva fostei sale echipe, unde au celebrat golul împreună: „Suntem foarte fericiți. O victorie mare pentru noi. A fost extraordinar după gol, un sentiment pe care nu îl voi uita. M-am bucurat cu familia mea, cu suporterii. Simt ceva extraordinar de fiecare dată când marchez pentru clubul meu de suflet și sunt fericit că am câștigat în seara asta.

A fost o perioadă mai grea pentru mine, am fost și răcit în ultimele zile. A fost decizia domnului Kopic (n.r. – de a fi rezervă), dar sunt bucuros că am intrat până la urmă. Obiectivul nostru este să mergem în cupele europene. Suntem pe locul 4, dar ne dorim foarte mult să mergem mai sus. Suntem într-o formă foarte bună și trebuie să continuăm așa până la final”, a declarat Cătălin Cîrjan, la

Pe ce loc și-a clasat Alex Musi eurogolul din Dinamo – Rapid 3-1

Golul de 3-0 pentru Dinamo a fost înscris de Alex Musi (21 de ani), iar reușita sa a fost una fabuloasă. Fostul atacant de la FCSB a primit mingea în careu și a tras puternic la colțul scurt, iar mingea trimisă de el La final, tânărul fotbalist al „câinilor” a explicat că nu acesta este cel mai frumos gol din cariera sa: „Este o victorie frumoasă, mai ales că nu i-am bătut din 2015. Este o victorie meritată. Mă bucur pentru mine și pentru băieți. Această victorie este foarte bună pentru moralul nostru. Ne pare rău că nu am putut să ajungem în finala Cupei României, dar ăsta este fotbalul. Trebuie să ne vedem de campionat acum. Mergem înainte, nu avem ce să facem.

Mă bucur că am reușit să înscriu și să ajut echipa să câștige cele trei puncte. Dacă muncești, Dumnezeu te răsplătește. Nu este cel mai frumos din cariera mea, cred că cel cu U Cluj. Nici nu am revăzut faza, dar mă bucur că a intrat. Acum trebuie să luptăm pentru cupele europene. Mai avem patru meciuri, iar la final tragem linie și vedem unde suntem. Am pierdut foarte multe meciuri pe final, pe greșelile noastre. Părerea mea este că am dominat aproape orice joc din acest play-off și acest lucru s-a putut vedea și în statistică”, a spus Alex Musi pentru sursa citată.

Alberto Soro, omul meciului în derby. Ce a declarat la final

Deși alții au fost cei care au marcat, Alberto Soro (27 de ani) a fost cel care a fost desemnat omul meciului în Dinamo – Rapid. Spaniolul a deblocat jocul în repriza a doua, când i-a pasat extraordinar lui Cătălin Cîrjan, punându-l într-o poziție ideală de gol. Fotbalistul care la începutul sezonului părea pe picior de plecare este acum unul dintre jucătorii importanți ai „câinilor” și visează la cupele europene:

„A fost un meci dificil, dar am meritat victoria. Acesta este fotbalul, joi nu am reușit să ajungem în finală, dar trebuie să mergem mai departe. S-a simțit ultimul meci de Cupa României, am fost puțin obosiți după 120 de minute acolo și știam că va fi dificil. Acum nu mai contează Cupa României, ne gândim la campionat pentru a ajunge în cupele europene. Le mulțumesc suporterilor că sunt tot timpul cu noi și le oferim drept cadou aceste puncte”, a explicat Soro.

Dinamo continuă să spere la cupele europene

Dinamo avea o singură variantă pentru a continua să spere la o posibilă calificare în cupele europene la finalul acestui sezon, și anume victoria. „Câinii roșii” au strâns rândurile și au obținut un succes fulminant în fața marilor rivali de la Rapid, iar în acest moment au urcat pe locul 4, la trei puncte de podium.

Ținând cont de finala din Cupa României și de pozițiile din clasament, cel mai probabil locul 4 va fi cel care va oferi echipei ce îl ocupă posibilitatea de a se califica în Conference League în urma unui baraj. În acest moment, Dinamo pare favorită la această poziție, însă mai sunt încă 12 puncte puse în joc și orice se poate întâmpla. Totuși, nu ar fi exclus ca barajul pentru cupele europene să fie chiar Dinamo – FCSB.