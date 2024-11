Cătălin Cîrjan a explicat „explozia” din acest sezon. „Toată lumea are încredere în mine. Eram nefericit la Rapid”. Cum a ajuns la Dinamo și ce a discutat cu Kopic

Dinamo are un sezon bun până acum, iar unele dintre transferurile făcute în vară confirmă din plin. Este și cazul lui . Mijlocașul „Câinilor” a spus totul despre „explozia” prin care trece.

Cătălin Cîrjan a explicat „explozia” din acest sezon

Crescut de Arsenal, Cătălin Cîrjan a fost adus în România de Rapid în vara anului 2023.

În direct la „FANATIK SUPERLIGA”, cea mai tare emisiune sportivă oferită de FANATIK, tânărul fotbalist a explicat cum s-a schimbat din momentul în care a semnat cu Dinamo.

„Simt că toată lumea are încredere în mine!”

„Simt că primesc foarte multă încredere. De când am venit la Dinamo mi s-a oferit foarte multă încredere din partea domnului Nicolescu, Kopic, domnul Florentin Petre mă ajută foarte mult.

Mă simt un pion important să spun așa, simt că toată lumea are încredere în mine. Mă lasă să îmi fac jocul pe teren, să intru și să îmi arăt calitățile.

Nu pot spune că domnul Kopic a lucrat în mod special cu mine, dar am avut discuții. Mi-a spus ce dorește de la mine și am simțit că îmi dă exact ceea ce am nevoie, față de anul trecut.

„Anul trecut am fost nefericit”

Sunt un jucător care are nevoie de libertate pe teren. Anul trecut jucam într-o poziție diferită, să stau aproape de atacant, să fiu cu spatele la poartă, dificil. Anul acesta mă simt bine, am libertate.

Da, putem să spunem că anul trecut am fost nefericit. Nu aș vrea să vorbesc foarte multe de anul trecut, poate nici eu nu am fost perfect, dar acum sunt un alt jucător, de la meci la meci”, a transmis Cătălin Cîrjan la „FANATIK SUPERLIGA”.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit cum a ajuns de la Rapid la rivala Dinamo

Jucătorul și-a dorit să plece în străinătate odată ce și-a încheiat socotelile cu cei de la Rapid, însă Dinamo a intervenit în calea sa și l-a convins să vină în „Ștefan cel Mare”.

„Nu am simțit un risc când am semnat. Când am terminat cu Rapid, primul gând a fost să plec în străinătate. Am discutat cu domnul Nicolescu și domnul Kopic și m-au schimbat total.

Mi-au spus că sunt un jucător important și că vor să facă o echipă de play-off. Mi-au spus cum mă văd în teren, că îmi dă libertate în teren, aveam nevoie de experiență, să joc meci de meci”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

