Cătălin Cîrjan a făcut pasul cel mare. A semnat cel mai important contract din viața sa

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Data de 6 august 2026 va rămâne una memorabilă pentru Cătălin Cîrjan. Renumitul fotbalist român a făcut pasul cel mare alături de partenera sa de viață. Sportivul a semnat cel mai important contract din viața sa.

Cătălin Cîrjan și Evelyn Tamaș au făcut cununia civilă

La numai câteva luni după ce a cerut-o în căsătorie pe , Cătălin Cîrjan (23 ani) a mai bifat un moment special. Mijlocașul dinamovist a semnat actele de cununie într-o locație inedită din afara orașului București. Fotbalistul și frumoasa Evelyn Tamaș au rostit marele „DA” într-un domeniu creat pentru astfel de evenimente.

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Aflați într-un decor de poveste cei doi parteneri de viață au lăsat deoparte emoțiile și s-au cununat civil. Au avut aproape persoanele foarte dragi și familia, ceremonia fiind una restrânsă. Cu toate acestea, a avut parte de momente spectaculoase alături de tânăra care acum i-a devenit soție.

În luna mai cei doi tineri au anunțat că vor fi părinți pentru prima oară. Ei urmează să aibă o fetiță. Cel mai probabil acesta este unul dintre motivele pentru care au semnat actele la numai câteva luni de la logodnă. Cererea a avut loc în luna martie, dar iată că lucrurile au evoluat rapid în povestea lor de dragoste.

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„Casă de piatră”, este urarea primită de Cătălin Cîrjan și Evelyn Tamaș din partea invitaților care au fost prezenți la petrecere. În imaginile distribuite în mediul online se observă că toți s-au simțit extraordinar de bine, atmosfera fiind una relaxantă. Cuplul a avut un tort delicios, fără etaj, dar cu multe lumânări.

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”Da spus în mijlocul naturii”

Cătălin Cîrjan și soția sa au organizat o cununie civilă incredibilă, care s-a desfășurat pe timp de zi. Chiar și așa sportivul a optat pentru un costum în nuanțe de bej compus din pantaloni și sacou. Eleganța s-a văzut și la Evelyn Tamaș, superba șatenă alegând să strălucească într-o rochie lungă. Modelul i-a pus în evidență bustul, dar și burtica de gravidă.

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„Grădina noastră a fost martora unui Da spus în mijlocul naturii. O cununie civilă discretă, elegantă și plină de emoție urmată de o petrecere relaxantă alături de cei mai apropiați oameni. Mese așezate pe iarbă, verdele grădinii și o atmosferă care a făcut ca fiecare moment să fie memorabil.

Uneori, cele mai frumoase evenimente sunt cele care lasă loc emoțiilor să vorbească de la sine”, au notat reprezentații locației unde Cătălin Cîrjan a făcut cununia civilă. Mesajul de pe Instagram a fost însoțit de o filmare de la locul evenimentului, dar și de câteva imagini inedite.