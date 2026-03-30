Cătălin Cîrjan a făcut pasul cel mare! Cum a reacționat Dinamo

Cătălin Cîrjan a profitat de pauza internațională și a făcut pasul cel mare! Clubul Dinamo și coechipierii săi au reacționat imediat la anunțul mijlocașului
Ciprian Păvăleanu
30.03.2026 | 12:30
Cătălin Cîrjan a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita în căsătorie. Foto: Sportpictures.eu
Cătălin Cîrjan nu a fost convocat la acțiunea naționalei României din luna martie, așa că planurile sale nu au fost date peste cap și a putut face pasul cel mare. În timp ce colegii săi mergeau la Istanbul pentru a înfrunta Turcia în drumul spre Campionatul Mondial, căpitanul lui Dinamo avea de pregătit lucruri mai importante!

Cătălin Cîrjan și-a cerut iubita în căsătorie

Tânărul mijlocaș al lui Dinamo București a profitat de pauza internațională și a putut pregăti un cadru romantic pentru a-i putea cere mâna iubitei sale, Evelyn Tamaș. Cătălin Cîrjan și iubita sa nu au putut lăsa acest moment să treacă fără a fi imortalizat și postat pe rețelele de socializare.

La scurt timp, clubul Dinamo București a reacționat la postare urându-le „casă de piatră”. După aceea, mai mulți colegi de la Dinamo, dar și de la echipele naționale, l-au felicitat, printre care Alex Musi, Ianis Stoica și Georgi Milanov. El a fost felicitat și de un fost coleg de la Arsenal, Charles Sagoe Jr, care, spre deosebire de român, a semnat primul contract de profesionist pentru „tunari”, însă în acest moment este împrumutat în Suedia, la Kalmar FF.

Cătălin Cîrjan, în scădere de formă. Ce se întâmplă cu promițătorul mijlocaș al „câinilor”

Cătălin Cîrjan a început foarte bine sezonul pentru Dinamo, însă ultimele partide au ridicat mari semne de întrebare. Mai mulți foști mari fotbaliști ai lui Dinamo, printre care și Dănuț Lupu, nu înțeleg ce se întâmplă cu căpitanul „câinilor”. Fostul mare mijlocaș de la Rapid și Dinamo l-a criticat pe Cîrjan după ultima evoluție din campionat, contra Universității Craiova, lăsând să se înțeleagă că a fost „invizibil” pe teren:

„A jucat aseară? A jucat Cîrjan aseară!? De la Cîrjan avem pretenții. Dacă se juca până acum nu le dădea Dinamo gol. Toată lumea spune că Dinamo nu are vârf de atac. Aseară, și dacă avea Dinamo trei vârfuri de atac. Degeaba, dacă nu ajunge mingea în față. Poți să ai vârf de atac. Să nu ai nicio ocazie clară în 45 de minute? Cred că spune multe asta”, spunea Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1.

