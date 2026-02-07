Sport

Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea cu Dinamo! Noul contract al vedetei din „Ștefan cel Mare”

Lovitură pentru Dinamo! Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat prelungirea contractului cu gruparea din „Ștefan cel Mare”. Noua înțelegere a căpitanului este scadentă în vara lui 2029
Cristian Măciucă
07.02.2026 | 16:54
Catalin Cirjan a semnat prelungirea cu Dinamo Noul contract al vedetei din Stefan cel Mare
breaking news
Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea cu Dinamo! Noul contract al vedetei din „Ștefan cel Mare”. FOTO: Facebook Dinamo
Dinamo a dat o lovitură de teatru înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Conducerea roș-albilor și-a asigurat serviciile lui Cătălin Cîrjan. Căpitanul echipei a semnat un nou contract, valabil până în vara lui 2029.

Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea contractului cu Dinamo

Cătălin Cîrjan mai avea contract cu Dinamo până la 30 iunie 2027, dar roș-albii nu au vrut să riște să își piardă căpitanul. Astfel, gruparea din „Ștefan cel Mare” i-a oferit un nou contract lui Cîrjan, care a semnat până iunie 2029.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că mijlocașul în vârstă de 23 de ani va avea un nou angajament la Dinamo. Playmakerul dinamovist joacă la echipa lui Zeljko Kopic din vara lui 2024, când a fost transferat din postura de fotbalist liber, după despărțirea de Arsenal.

„Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc! Începutul poveștii a avut loc la începutul lunii iulie 2024. După o experiență nereușită, Cătălin a semnat cu Dinamo, clubul lui de suflet, pe care l-a iubit din copilărie și la a cărui reconstrucție a pus serios umărul, alături de colegii săi, staff-ul sportiv și cel administrativ.

Nu a durat mult și a devenit un favorit al tribunelor – un copil care și-a pus toată ambiția, experiența acumulată în străinătate și, mai presus de toate, iubirea față de Dinamo în slujba echipei și a clubului.

Au existat oferte, este adevărat, însă iubirea și ambiția de a câștiga un trofeu alături de clubul pe care îl iubește cu adevărat au fost mai presus de orice oportunitate apărută în cale. Astăzi, Cătălin este căpitanul echipei. A jucat 69 de meciuri, a înscris de 12 ori și a oferit 7 pase decisive.

Iar noi ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord privind prelungirea contractului până la 30.06.2029 cu Cătălin Cîrjan! Mult succes, Cătălin! Să fii sănătos și să ai parte de cât mai multe realizări și bucurii în tricoul lui Dinamo!”, a anunțat Dinamo, pe Facebook.

Cîrjan a refuzat o super ofertă, din Ucraina, de la Metalist Harkov

Cătălin Cîrjan a preferată să rămână în „Ștefan cel Mare”, deși a avut o super ofertă, din Ucraina. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Metalist Harkov i-a pus pe masă mijlocașului un salariu lunar de 60.000 de euro, în timp ce Dinamo urma să primească o sumă de transfer în valoare de 4.000.000 de euro. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, a dezvăluit motivele pentru care Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov. 

„A fost foarte matur. Ăsta e un lucru pe care îl știam despre el. A fost și foarte rațional. A văzut și părțile acelea despre beneficiile financiare, dar nu au contat foarte mult. A contat mai mult discuția cu noi. A fost o telenovelă de 24 de ore în care el nu a fost disperat să plece”, a transmis președintele dinamovist.

  • 2,5 milioane de euro e cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, potrivit transfermarkt.com
  • 69 de meciuri, 12 goluri și 7 pase decisive are Cîrjan la Dinamo
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
