Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea cu Dinamo! Noul contract al vedetei din „Ștefan cel Mare”

Conducerea roș-albilor și-a asigurat serviciile lui Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea contractului cu Dinamo

Cătălin Cîrjan mai avea contract cu Dinamo până la 30 iunie 2027, dar roș-albii nu au vrut să riște să își piardă căpitanul. Astfel, gruparea din „Ștefan cel Mare” i-a oferit un nou contract lui Cîrjan, care a semnat până iunie 2029.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Playmakerul dinamovist joacă la echipa lui Zeljko Kopic din vara lui 2024, când a fost transferat din postura de fotbalist liber, după despărțirea de Arsenal.

„Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc! Începutul poveștii a avut loc la începutul lunii iulie 2024. După o experiență nereușită, Cătălin a semnat cu Dinamo, clubul lui de suflet, pe care l-a iubit din copilărie și la a cărui reconstrucție a pus serios umărul, alături de colegii săi, staff-ul sportiv și cel administrativ.

Nu a durat mult și a devenit un favorit al tribunelor – un copil care și-a pus toată ambiția, experiența acumulată în străinătate și, mai presus de toate, iubirea față de Dinamo în slujba echipei și a clubului.

Au existat oferte, este adevărat, însă iubirea și ambiția de a câștiga un trofeu alături de clubul pe care îl iubește cu adevărat au fost mai presus de orice oportunitate apărută în cale. Astăzi, Cătălin este căpitanul echipei. A jucat 69 de meciuri, a înscris de 12 ori și a oferit 7 pase decisive.

Iar noi ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord privind prelungirea contractului până la 30.06.2029 cu Cătălin Cîrjan! Mult succes, Cătălin! Să fii sănătos și să ai parte de cât mai multe realizări și bucurii în tricoul lui Dinamo!”, a anunțat Dinamo, pe Facebook.

Cîrjan a refuzat o super ofertă, din Ucraina, de la Metalist Harkov

Cătălin Cîrjan a preferată să rămână în „Ștefan cel Mare”, deși a avut o super ofertă, din Ucraina. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că în timp ce Dinamo urma să primească o sumă de transfer în valoare de 4.000.000 de euro. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA,

„A fost foarte matur. Ăsta e un lucru pe care îl știam despre el. A fost și foarte rațional. A văzut și părțile acelea despre beneficiile financiare, dar nu au contat foarte mult. A contat mai mult discuția cu noi. A fost o telenovelă de 24 de ore în care el nu a fost disperat să plece”, a transmis președintele dinamovist.